A Karcagi Nagykun Vadásztársaság 15 éve működteti gyermekeknek az Őzhívó táborát. Ezt mostantól Fekete István Őzhívó tábor néven kívánják működtetni.

– Az Őzhívó tábor továbbfejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges a megfelelő anyagi háttér biztosítása, a szakmai háttér eddig is biztosított volt – hangzott el az elnöki beszámolóban. Hubai Imre Csaba elmondta, a vezetőség a tábort alapítványi formában kívánja a jövőben működtetni.

A kuratórium tagja a mindenkori 3 tagú elnökség, valamint a tábor vezetői feladatokat ellátó tagjai: Vincze Sándor, Marázi Éva és Tömöry Zoltán, míg a vadásztársaság részéről Földvári Tibor irányítaná a létrehozandó alapítványt, amelynek létjogosultságát és hosszú távú működtetését az is indokolja, hogy a nagy létszámú vadásztársaság szakmai utánpótlása mellett a szervezet természetvédelmi szerepe is megnő. Emellett a környezettudatos oktatás, illetve életmód kialakítása is fontos feladattá válik.

Az alapítók külső támogatónak F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőt, vadásztársukat, Hubai Imrét, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat elnökét, vadásztársukat, Szepesi Tibort, Karcag polgármesterét és Fehér Sándort, a NEFAG Zrt. vezérigazgatóját kérik fel, a kormány részéről pedig a város szülöttét, Varga Mihály országgyűlési képviselőt, pénzügyminisztert. A tagság egyhangúlag támogatta az alapítvány létrehozását.