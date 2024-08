A Föld leggyorsabb állatát mentette meg a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület a biztos pusztulástól. A sérült vándorsólyom jó kezekbe került...

Összefogásnak köszönhetően menekült meg egy sérült vándorsólyom Szolnokon

Fotó: Molnár Róbert/Facebook

Egy futó talált a vándorsólyomra, szakembereket értesített

– Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum–Sportiskola igazgatója hívott, hogy futás közben a Széchenyi lakótelep mögött sérült ragadozót talált. Ahogy megtudtuk, a madár nem mozdult, nem menekült, ilyet pedig csak akkor tesz, ha sérült. Megdöbbenésünkre egy fokozottan védett, nagyon ritka, 500 ezer forint eszmei értékű, fiatal vándorsólyom volt az – mesélte el Molnár Róbert, a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület önkéntese, aki befogta majd elszállította a madarat a madárkórházba. – Ezúton köszönjük Zvara Gábornak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének a gyors segítséget – tette hozzá a madárvédő önkéntes, aki elmondta, hogy a sólyom már jól van, megröntgenezték, a madárkórház szakemberei szerint jó esélye van a gyógyulásra.

Zvara Gábor, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre is segített a vándorsólyom megmentésében

Fotó: Molnár Róbert/Facebook

Fél évszázada majdnem kihalt a magyarországi állomány

A pórul járt vándorsólyom tehát jó kezekbe került, segítséget kapott. Amit meg is érdemel, hiszen egy fokozottan védett madárról van szó. Fél évszázaddal korábban mindenki azt hitte, ez a madár már kihalt. Hazai állománya a ’60-as években összeomlott, csak 1997-ben költött újra a Pilisben. Az 1960-as évekre a korábbi 30-50 egyedes állomány minimálisra csökkent, majd el is tűnt, ennek okaként a szakértők egy azóta már betiltott rovarirtó, növényvédő szert (DDT ) tettek felelőssé. 2012-ben már 17 párt gyűrűztek meg a kutatók Magyarországon, ma már újra 50-60 példány telel át nálunk, felük itt is költ. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a 20 éves évfordulóra emlékezve 2018-at a világ leggyorsabb madara évének nyilvánította.