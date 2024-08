Rangos városi díjakat adtak át a közelmúltban, augusztus 20-ai ünnepségsorozaton, Kunhegyesen. Az önkormányzati díjakat Szabó András, a település polgármestere adta át kitüntetetteknek.

Rangos városi díjakkal ismerték el a kunhegyesi kiválóságok munkáját

Fotó: Facebook.com / Ilosvai Művelődési Központ

Kiváló szakemberek kaptak rangos városi díjat Kunhegyesen

Kunhegyes Város Kultúrájáért Díjat kapott Szentpéteriné Lévai Mária, a kunhegyesi Ilosvai Varga István Művelődési Központ vezetője. A kunhegyesi születésű szakember közel negyven éve dolgozik a kulturális szférában. Pályafutását 1985-ben, a kenderesei művelődési házban kezdte. Egy évre rá tette át székhelyét az Ilosvai Varga István Művelődési Központba, ahol 1986-89-ig megbízott, azóta kinevezett igazgatóként dolgozik. Szentpéteriné Lévai Mária a közművelődés majd’ minden területén dolgozott, évtizedek óta szervezője, vezetője számos helyi hagyományőrző kezdeményezésnek.

Németh Istvánné valóra váltotta gyerekkori álmát, hiszen már akkor eldöntötte, hogy ápoló szeretne lenni. Ezért képezte is magát szorgalmasan, így 1989-ben megkezdhette munkáját a karcagi Horváth Ferenc úti idősek otthonában. A a Kunhegyesi Református Egyházközség Sarepta idősek otthonában 2003 óta dolgozik, ezalatt a város ismert és elismert ápolójává vált. Munkásságáért Kunhegyes Város Egészségügyi és Szolgálatért Díjával tüntették ki.

Felsorolni is nehéz, mi mindennel foglalkozott élete során Bodnár Lajosné. A kunhegyesi asszony sportolt, dolgozott a postán, az agráriumban és gazdasági területen is. Már 2003-as nyugdíjba vonulása után is kitűnt közösségépítő személyiségével, amit azóta is őriz. Aktív tagja a helyi nyugdíjas klubnak, népdalkörnek, a mozgássérültek egyesületének, alapítója a helyi „Ízőrzők” klubnak. Sokoldalú, kreatív közösségi munkássága révén a Kunhegyes Városért Végzett Társadalmi Munkáért Díjat vehette át.

Elismerték a doktornő ötven évnyi munkáját

A rangos Pro Urbe Kunhegyes kitüntető díjat dr. Kocsis Eszter fogorvosnak ítélte a város. Ami aligha csoda, hiszen a doktor szinte egész életében szülőhelyén, Kunhegyesen szolgált, és szolgál a mai napig. Munkája során ezrek mosolyát adta vissza, sokakat szabadított meg fájdalomtól, szakmai és emberi érdemei városszerte ismertté váltak. Orvosi munkája mellett tanácstagként a település ügyeinek egyengetéséből is kivette a részét, manapság, nyugdíjasként pedig a Kunhegyesi Kalendáriumban közölt – gasztronómiai – receptjeivel van jelen a város életében.