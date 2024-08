Évekkel ezelőtt megfogalmazódott, majd eltelt némi idő, s tavaly körvonalazódott, mostanra pedig megvalósult az új közösségi tér a Hortobágy-Berettyó töltésének belvárosi oldalán Mezőtúron. Az új városkaput egy összefogással megalkotott, a város egykori híres fazekasmesterének, Badár Balázsnak emléket állító karaffa váza dísziti. Az alkotást a napokban adták át, avatták fel.

Az új városkapu és az ott álló alkotás büszkén hirdeti, hogy Mezőtúr a kerámia fővárosa

Fotó: Mészáros János



Példaértékű összefogással valósult meg az ötlet

– Az ötlet már évekkel ezelőtt felmerült. Amikor tavaly felkeresett dr. Draskovits Dénes, városunk volt polgármestere, a különleges kerámiagyűjteményünk tulajdonosa, nyitottak voltunk. Nem véletlenül, hiszen a volt városvezető kezdeményezésére már készült egy csodás köztéri alkotás a Petőfi téren. Tudtuk, ennek is pozitív hozadéka lehet – emelte ki köszöntőbeszédében Szűcs Dániel. Mezőtúr polgármestere köszönetet is mondott Draskovits Dénesnek, aki nagymértékben hozzájárult a költségekhez.

– Öröm, hogy mellette sok támogatója lett a projektnek, az önkormányzatunk is hozzájárult. Köszönöm mindenkinek az összefogást, s természetesen legfőképpen az alkotóknak. Takács Győzőnek, aki kézzel festette meg a vázát, és Trencsényi Tibor fazekasnak, aki az oszlop művészeti alkotását készítette.

Ez az alkotás mintegy öt méterre nyúlik felfelé, s hirdeti, hogy Mezőtúr a kerámia fővárosa.

– És azt is mutatja, hogy közösen mindent megteszünk, hogy a fazekasságnak ne csak múltja, jelene, hanem jövője is legyen – emelte ki a városvezető.

Hasonló gondolatokkal szólt dr. Draskovits Dénes is az átadó résztvevőihez. Mint mondta, nem is volt kérdés, hogy az alkotás, amit ide elképzeltek és megvalósítottak, egy újabb Badár Balázs jellegzetesség lesz. A karaffa váza elkészült, helyére került. Az alkotás kezdeményezője is köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen módon dolgozott ezért a csodás ügyért.