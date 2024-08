Húsz évvel ezelőtt, a Magyar Országgyűlés városi ranggal tüntette ki Kenderest. A jeles évfordulóra vasárnap a Horthy-ligetben városnappal emlékeztek.

Városnappal ünnepelték Kenderes várossá válásának huszadik születésnapját

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Augusztus 18-a, a katolikus búcsú időpontja is Kenderesen, de kerek évfordulót is ünneplünk ma, hiszen húsz évvel ezelőtt szeretett településünk egy szinttel feljebb lépett, megkapta a városi rangot – emlékezett vissza beszédében Barabásné Forgács Edit polgármester. A város első embere ezt követően Wass Albert gondolatait idézve fejezte ki, mi mindent is jelent magyarnak lenni.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő kifejtette, az esemény egyszerre örömöt, bánatot, büszkeséget és erős elhatározást is jelképez, éppen ezért is különleges.

– Amikor egy nemzet, egy ország, egy város születésnapját üljük, számvetést kell tennünk, hogy honnan hova jutott? Nagyon fontos ez, ugyanúgy, ahogy a kenderesi óvodások tartották a színpadon a magyar zászlót, hiszen néhány esztendő múlva az ő kezükben lesz az ország, a nemzet sorsa, ahogy az előttünk álló nemzedékek kezünkbe adták a tudást, a hagyományt, az ország sorsát, úgy kell tovább adni nekünk is ezt gyermekeinknek, unokáinknak, mert az országot a benne élők hagyomány és családszeretete élteti – fogalmazott a politikus.

Hubai Imre Csaba, a NAK vármegyei elnöke a születésnapon a város és a vármegye gazdái nevében egy szalmakoszorút adott át a polgármester részére a város hagyományainak ápolásáért, továbbviteléért. Hubai Imre közgyűlési elnök az évforduló emlékére egy díszoklevéllel, F. Kovács Sándor pedig virágcsokorral köszöntötte Barabásné Forgács Editet.

A szót ezt követően Hubai Imre közgyűlési elnök vette át.

– Mindig legyenek olyan közösségeink, olyan otthonunk, családunk, olyan gyermekeink, akik továbbviszik azokat a szent eszméket, amelyért oly sok kiválóság a vérüket adta, mert meg voltak arról győződve, hogy nekünk itt magyaroknak helyünk van Európában – jelentette ki.