Az Északi Korona, vagyis a Corona Borealis csillagképben fénylik fel hamarosan az a visszatérő nóva, ami 80 évente teszi láthatóvá magát.

A visszatérő nóva körülbelül 80 évente fénylik fel az Északi Korona csillagképben – számolt be a különleges égi jelenségről Ujlaki Csaba szolnoki csillagász

Fotó: Mészáros János

Nyolcvan évente látható a visszatérő nóva

– Ez a csillagkép mindig látszik innen, az északi féltekéről tőlünk is, nagyon szépen meg lehet figyelni. Azért is Északi Korona a neve, mert egy félkör alakú csillagcsoportról van szó. Ebben a csillagképben található ez a most még halvány, szabad szemmel láthatatlan csillag. Ez egy kettős csillag, melyet egy órisácsillag, és a körülette keringő kisebb törpecsillag alkot. Tehát, közös tömegközéppont körül keringenek, és a kisebbik csillag anyagot szív el a nagyobbiktól, ami körülbelül 80 évenként egy robbanást eredményez a csillag felszínén – magyarázta az égi jelenséget Ujlaki Csaba szolnoki csillagász.

Mint mondta, a jelenséget úgy hívják hogy nóva, ami nem összekeverendő a szupernóvával amikor egy óriáscsillag felrobban.

A nóva esetében egy kisebbfajta energiafelszabadulás történik egy kisebb törpecsillag felszínén, és ezt lehet érzékelni egy felvillanással, felfényesedéssel, ami jelen esetben eléri a szabad szemes láthatóságot, mégpedig feltűnő mértékben.

Már többször megfigyelték a tudósok a jelenséghez

– Aki ismeri az eget és rendszeresen kémleli az éjjeli égboltot, az észreveszi, hogy egy új, fényes csillag jelent meg az égen, ami eddig nem volt ott. Ez a jelenség néhány napig, egy-két hétig látható majd, amikor ugyanis anyagot veszít a robbanással a kis törpecsillag, ledob magáról egy héjat, és visszahalványul a szabadszemes láthatóság határa alá. Ekkor újabb 80 évig gyűjtögeti az anyagot a nagyobb csillagból, majd amikor eléri azt a határt, ismmér robban, és újra felfényesedik, ezért visszatérő nóva – mondta a szakember.

Napokon-heteken belül „új”csillag ragyoghat az égen

Mint megtudtuk, az Északi Korona, vagyis a Corona Borealis csillagkép csillagai különböző távolságokra vannak a Földtől, maga a várható nóva csillag pedig 3000 fényévnyire található. A felfénylő csillagot T Coronae Borealis-nak, vagyis T CrB-nek nevezték el a tudósok. A kettős rendszerben legutóbb 1946-ban következett be nóvakitörés, előtte pedig 1866-ban. Hamarosan pedig újra felragyog az égen a régi-új csillag.

Mivel ezt a jelenséget már többször is megfigyelték a csillagászok, ezért tudják kiszámolni, hogy körülbelül mikorra várható a felfénylése.

– Percnyi pontossággal ugyan nem lehet megjósolni, a napokban, néhány héten belül is megjelenhet a csillag, de ezt a csillagászok azonnal jelzik majd – tette hozzá Ujlaki Csaba.