A város egész területén tapasztalható hálózati víznyomáscsökkenéssel kapcsolatban Budai Lóránt polgármester rendkívüli tájékoztatást tett közzé közösségi oldalán.

Egy nagyobb átmérőjű vezeték csőtörése miatt víznyomáscsökkenés lépett fel Jászberényben

Fotó: Tóth Imre / Forrás: Illusztráció

Problémát okoz a víznyomáscsökkenés a városban

– Az, hogy a csapokból vékonyabb sugárban folyik a víz, arra vezethető vissza, hogy eltörhetett egy nagyobb átmérőjű vezeték. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. minden jászberényi és környékbeli munkatársa azon dolgozik, hogy mihamarabb megtalálják és javítani tudják a hibát – közölte a polgármester, aki a vízkorlátozás elkerülése érdekében a tudatosabb vízfogyasztásra is felhívta a figyelmet. Arra kérte a lakosokat, hogy ne most mossanak autót, ne locsolják feleslegesen a járdát, úttestet ivóvízzel, valamint halasszák későbbre a medencék feltöltését és a gyep locsolását is.

– Jászberény egész területén víznyomáscsökkenés lépett fel, valószínűsíthetően egy nagyobb átmérőjű vezeték csőtörése miatt – tájékoztatott közösségi oldalán a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., melynek munkatársai a hiba elhárításán dolgoznak, a lakosok türelmét és megértését kérik.

Egy jászberényi ügyekkel foglalkozó nyilvános közösségi média csoportban többen arról számoltak be, hogy nem egy-két napja, hanem már minimum egy hete alig van víznyomás egyes településrészeken. Egy Szövetkezet úton élő lakos szerint lassan egy hete épp, hogy folyik valami a csapokból, néha teljesen el is áll.