Ijesztő, világító szemű „szörnyet” fogtak be egy zirci kertben a minap. A hernyónak tűnő állatot a Bakonyi Természettudományi Múzeumba vitték, hátha ott azonosítani tudják. A veol.hu tájékoztatása szerint Kutasi Csaba etmológus, a múzeum rovartannal foglalkozó szaktudósa rögtön meg is tudta határozni, hogy valójában mi is a riadalmat kiváltó lény. A szakember az oleanderszender (Daphnis nerii) hernyójaként nevezte meg az állatot. Alig telt el néhány nap, szemfüles olvasónk szolnoki udvarán hasonló zöld hernyóról készült képet juttatott el szerkesztőségünkbe. Dr. Rimóczi Lászlótól, a kép készítőjétől megtudtuk, ők a zirciekkel ellentétben nem fogták be a hernyót, ami eddig elég sok levelet megevett a kertjüket díszítő növényről. Szerinte az állat a földben meghúzódva érkezhetett hozzájuk, ugyanis a növény tavasszal szerezték be.

Az oleanderszender zöld hernyója békésen rágcsálja a leveleket egy szolnoki kertben

Forrás: Beküldött fotó

Az etmológus szerint az átalakulás után szép zöld lepkére számíthatunk.

A faj egyébként Magyarországon nem őshonos, a mediterrán vidékekről került ide eddig néhány példány.

Jellegzetes külseje van ennek a zöld hernyónak

A teljesen kifejlett példányok nagytermetűek, akár 11-13 centiméteresek is lehetnek, testük henger alakú. Internetes források szerint a zöld hernyó feje sárgás.

– A harmadik szelvényen, két, nagy, szemre emlékeztető, fehérszegélyű, kék színű folt található. Ezek védelmi célt szolgálnak, a hernyó zaklatáskor a fejét behúzva sokkal nagyobb állat benyomását kelti – sorolták.

Az állat testének oldalán fehér sáv fut végig, apró pontokkal, egészen a narancssárga farokvégig, ami később leesik.