Nagy-, közép- és kisvállalatok is tájékoztatták az érdeklődőket ajánlataikról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjén. Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ földszinti termét asztalokkal, székekkel rendezték be, mindenhol más-más típusú munkaerőt kerestek. Lakatos, hegesztő, operátor, eladó, ápoló. Szinte mindenki tudott választani a végzettségének megfelelőt, de nagy volt az érdeklődés a felnőtt- és szakképzés iránt is.

Állásbörzét tartottak az Agórában, számos lehetőséget kínáltak a jászkunsági vállalatok

Fotó: Nagy Balázs

Más-más céllal érkeztek az érdeklődők az állásbörzére

Komár Eszter Törökszentmiklósról utazott a szolnoki állásbörzére, első útja a Karcagi Szakképzési Centrum standjához vezetett.

– Szeretnék valamilyen szakmát szerezni, hogy később könnyebben találjak munkát – foglalta össze szűkszavúan érkezésének célját.

Akadtak, akik célirányosan, határozott léptekkel közeledtek a kiszemelt vállalat standja felé, már-már egy elő állásinterjú is elhangzott.

– A mai nap legyen a jelené és a jövőé. Évek óta tartunk már állásbörzéket. Amikor folyamatosan arról beszélünk, hogy van munkahely, felvetődött a kérdés, hogy szükség van-e állásbörzére. A mutatók szerint a válasz egyértelmű igen – hangsúlyozta a megnyitón dr. Berkó Attila főispán, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal vezetője.

Remek lehetőségnek bizonyul az állásbörze

A tapasztalatok szerint a vállalkozók és cégek eredményesen találnak munkaerőt az ilyen rendezvényeken. Már csak azért is, mert a kereslet és kínálat találkozik. A szerdai állásbörzén a vármegye nagy-, közép- és kisvállalkozásai mellett a szakképzési centrumok, a kormányhivatalok a hatósági lehetőségekkel, de a rendvédelmi szervek is megjelentek.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere szerint, aki keres, az talál.

– Komoly dolognak tartom azt, hogy egy városban négy százalék a munkanélküliség, egy vármegyében öt. Azt gondolom, csak az nem dolgozik, aki nem akar, vagy nem tud. Aki a saját hibájából nem tud, azt segíteni kell, egy ilyen börze az érdeklődésről, a lehetőségekről szól – fogalmazott.