Kezdeményezés

Állati jó programmal mutat példát Szolnok: már az óvodásokat is bevonják – galériával, videóval

Néhány éve indította szemléletformáló programját a Szolnok Városi Állatotthon, a kezdeményezés azóta is nagy sikerrel fut az iskolákban. Kiemelkedő eredmény, hogy az állatvédelem már a szolnoki óvodákban is megjelenik, ezért is válhatott Szolnok referenciavárossá a témában. Mit is jelent ez konkrétan? A részletekről kedden tartottak sajtótájékoztatót a Szapáry úti Óvodában.

Kocsis-Szabó Lilla Laura Kocsis-Szabó Lilla Laura

Izgalmas foglalkozás várta kedden délelőtt a kicsiket a Szapáry úti Óvoda udvarán. A Czimre Kutyaiskola és a Szolnok Városi Állatotthon két, illetve négylábú kollégái látogattak el a legkisebbekhez. A gyerekek örömmel fogadták a négylábúakat, ők pedig az apró kezek simogatásait. A helyszínen elhangzott: az állatvédelem a szolnoki óvodákban is jelen lesz ezentúl. Az állatvédelem a szolnoki óvodákban is megjelenik, minden tagintézmény csatlakozik a szemléletformáló programhoz

Fotó: Mészáros János – Az állattartási kultúra fejlesztéséhez, a felelős állattartás kialakításához a gyermekeken keresztül vezet az út, hiszen a ma gyermekei a jövő állattartói lesznek – fogalmazott az óvodában tartott sajtótájékoztatón dr. Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központjának vezetője, valamint a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Állatvédelem a szolnoki óvodákban Fotók: Mészáros János

A szakember egyebek mellett gratulált a városnak azokért az erőfeszítésekért, melyeket a fiatalabb generációk állat- és környezetvédelmi, valamint megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos neveléséért tesz. A szolnokiak közel negyede tart állatot Szalay Ferenc fogadta a köszönő szavakat, majd kiemelte mindazok munkáját, akik hozzátettek a szemléletformáló program sikeréhez. – Egy olyan világban élünk, amelyben jellemző az elidegenedés. Ezen az állapoton egy négylábú társ képes segíteni. Ám a kedvencünkkel foglalkozni kell, komoly felelősséggel jár, hiszen egy másik élet, melyről gondoskodni kell – mondta a polgármester. Hozzátette, Szolnokon jelenleg közel tizennégyezren tartanak kutyát, nagyjából a lakosság negyede. Tehát a harmincegyezer háztartás közel fele osztozik az otthonán házi kedvenccel. – Nagyon fontos, hogy amikor egy családhoz kisállat kerül, a gyermek ne csak a kezdeti lelkesedés idején foglalkozzon vele. Sétáltassa, etesse, játsszon vele. Leginkább ezzel tanulja a felelősség súlyát – magyarázta a város vezetője. Hozzátette, az ebek a közösségi életet is formálják, összehozzák az embereket. – Egy golden retrieverünk van, nem tudok úgy sétálni vele, hogy ne álljunk meg valakivel beszélgetni, vagy ne akarják megsimogatni. Nagyon sok szeretetet ad, ma harmincöt kiló, de még mindig az ölemben szeret legjobban pihenni, úgy, mint amikor még csak fél kilós kölyök volt – árulta el Szalay Ferenc.

Közel ötszáz kisgyermek látogat majd a Szolnok Városi Állatotthonba – Az összes tagintézményünkben, illetve minden köznevelési intézményben, amely óvoda típusú, kiemelten fontos a környezeti nevelés. Már ebben az életkorban érzékenyítjük a gyerekeket, igyekszünk olyan tapasztalatokat biztosítani számukra, melyeket később értékként vihetnek tovább magukkal – mondta Szamosfalviné Törőcsik Ibolya, a Szolnok Városi Óvodák igazgatója. Hozzátette, örömmel csatlakoznak a város kezdeményezéséhez, hiszen már eddigi eredményeik is tükrözik a környezeti nevelés sikerességét. – Két tagintézményünk zöld óvoda címet, sőt egyikük örökös zöld óvoda címet kapott. De madár- és állatbarát intézményeink is vannak, a számuk pedig növekszik – részletezte az igazgató. A szemléletformáló program keretében az állatvédelem a szolnoki óvodákban még inkább hangsúlyt kap. – Ebben a nevelési évben: négyszáznyolcvan kisgyermek látogat majd a Szolnok Városi Állatotthonba;

a szolnoki Lumen Park tanösvényét pedig ötszázhetven kisgyermek fedezi fel. – Mindez szintén a környezeti nevelést célozza – sorolta Szamosfalviné Törőcsik Ibolya. Állatok mellett napelempark is segíti a szemléletformálást – Nagy öröm számunkra, hogy a szemléletformáló program mellé állhatunk mondta dr. Farkas Gábor, a Lumen Parkot üzemeltető Solservices Kft. ügyvezetője. Kiemelte, küldetésük a kezdetektől az, hogy villamos energia maximalizálása mellett az üzemi területet megőrizzék természetes valójában. Nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a növény és állatvilág életterében ne tegyenek kárt, sőt segítség a változatos fajok életét – tette hozzá. – Létesítményünk egyedülálló, hiszen az első Közép-Kelet Európai környezetbarát napelempark, melynek környezetvédelmi hatása is jelentős – fogalmazott az ügyvezető. A területen egy tanösvény segítségével szeretnék kiemelni és bemutatni a környezet értékeinek fontosságát, ide látogatnak majd az óvodások a jövőben.

Az állatvédelem a szolnoki óvodákban is megjelenik Az esemény zárásaként Lits László, a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány felügyelő bizottságának elnöke is megosztotta gondolatait. – Az állatotthont közel öt éve vettük át, sajnos mostoha körülmények uralkodtak. Mára sikerült egy modern, fejlett telephelyet kialakítani. Itt a kutyáknak lehetősége van az újrakezdésre, a kollégák méltó körülmények között dolgozhatnak – mondta Lits László. Hozzátette, a fejlődésben nem szerettek volna megállni, célul tűzték ki az edukációt is. Az állatvédelem a szolnoki óvodákban egy ezek közül, hiszen három éve sikeresen elkezdték a szemléletformálást az általános, majd a középiskolákban is. – Most pedig öröm, hogy az óvodák is csatlakoznak a programhoz. Három fontos területet érintünk, a felelős állattartás, a környezetvédelem és a zöld energia – fogalmazott felügyelő bizottságának elnöke.

