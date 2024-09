A szolnoki Julika néni 22 éve lakik az Orosz György út 7.-ben, de ilyen áramszünet még nem történt azóta. A nyugdíjas asszonynak ki kellett ürítenie hűtőjét, telefont tölteni a szomszédos ötös szám alatti tömbbe jár át

Fotó: Nagy Balázs

Kommunikáció, küzdelem és feljelentés

A lakók általánosságban is hiányolták a kommunikációt a lakásszövetkezet részéről. Állítják, eltelt egy egész hétvége úgy, hogy nem lehetett tudni, mi a helyzet, mi vár rájuk. Elmondásuk szerint hétfőn kiragasztottak ugyan tájékoztatókat, de az szerintük már későn történt.

A kommunikáció az nulla volt. Kellemetlen volt komfortérzetünk elvesztése is, de a legrosszabb, hogy magunkra voltunk hagyva négy napig

– fogalmaz az iménti férfi.

Pedig a lakászszövetkezet részéről állítják, ők megtettek minden tőlük telhetőt. A Szoljon.hu érdeklődésére Földes Zoltán, az érintett társasházat is kezelő Széchenyi István Lakásszövetkezet igazgatósági elnöke azt mondta, ők igenis küzdöttek a káreset elhárításáért.

Tájékoztató az áramszünetről a szolnoki Orosz György 7.-ben

Fotó: Nagy Balázs

– Minket kiáltottak ki bűnbaknak, meg is fenyegettek, mintha mi tehettünk volna az egészről. Pedig az embereink küzdöttek, most is dolgoznak, felbontották már a tetőt, és jelenleg is szárítják a berendezéseket – fejtette ki Földes Zoltán.

Azt pedig, hogy ne tájékoztatták volna a lakókat, erős túlzásnak gondolja.

– Hétvégén műszaki ügyelet nincs. De volt olyan, akit megkértünk, hogy írja ki a házban, és közösségi médiás csoportban is meg lehetett volna osztani az információkat. Szombaton a közös képviselő is több helyre kiragasztotta, hogy az elektromos hálózat meghibásodott. Emellett jeleztünk a katasztrófavédelemnek is. Aki akart, az tudott informálódni – mondta.

Hogy mekkora a kár keletkezett, azt Földes Zoltán szerint egyelőre nem tudni. Azt viszont igen, hogy mivel a héten napos időt jósolnak, két-három napon belül visszatérhet a szolgáltatás.