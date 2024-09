Számottevő csapadék 1 órája

Aszály után árhullám – a Zagyván elsőfok várható

Néhány nappal ezelőtt még az aszály okozta alacsony vízállásról szóltak a hírek, most pedig már a közelgő árhullám ad munkát a szakembereknek. A Dunán és a Rábán nagyon gyorsan emelkedik a vízszint. A több területre is kiterjedő árhullám a Zagyvát is érintheti majd.

Rimóczi Ágnes Rimóczi Ágnes

A Dunán és Rábán rendkívüli árhullám várható. Térségünkben is emelkedik a folyók vízszintje. Zagyva

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: MW archív Egy érkező mediterrán ciklon hatására a Duna vízgyűjtőjén, elsősorban az Alpok keleti, valamint a Kárpát-medence nyugati, illetve északi részén számottevő csapadék hullott az elmúlt napokban és várható egészen hétfőig. A ciklon alakulása igen bizonytalan, előrejelzésről előrejelzésre változik, hogy a vízgyűjtő melyik része kap újabb (akár rendkívüli mennyiségű) esőt. Ennek várható mértéke folyamatosan változik, de az bizonyos, hogy jelentős lesz, több helyütt akár 50-215 milliméter is hullhat. A Zagyván elsőfokú árhullám vonulhat le A hazai szempontból érintett vízgyűjtők - nyugatról keletre haladva - jelenleg a Duna (a Traun, az Enns, a Morva és a Vág) mellett a Dráva, a Mura, a Rába és a Lajta, valamint kisebb mértékben a Balaton, az Ipoly, a Zagyva, a Sajó és a Tarna. A helyzetről a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság is beszámolt. Ahogy az igazgatóság hírt adott: a legfrissebb meteorológiai előrejelzés alapján a Dráván Drávaszabolcsnál elsőfok feletti, a Dunán Nagybajcsnál, illetve a Murán a harmadfokot meghaladó, míg a Lajtán és a Rábán a valaha mért legnagyobb vízállást (röviden LNV-t) megközelítő, akár ezt is meghaladó tetőző vízállások sem zárhatók ki. – A Tisza részvízgyűjtői közül a Zagyván és a Sajón elsőfok feletti, míg a Tarnán másodfok feletti tetőzés valószínűsíthető – közölte a Kötivizig. Teszi a dolgát az irányító törzs, segít, ahol kell Mint megtudtuk: a hidrológiai helyzetre tekintettel szeptember 13-án a vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse megkezdte működését, hogy koordinálja az árvízvédelmi feladatokat az országban. Az árhullámok által érintett igazgatóságoknál felmérték a szükséges szakemberlétszámot, illetve eszköz-, gép- és anyagigényt. Amennyiben a helyi önkormányzatok kérik, a vízügy a településeknek is műszaki segítséget nyújt a helyi védekezéshez. Szolnoki vízügyesek is elindultak segíteni A térségünkből máris elindultak segíteni vízügyi szakemberek a társhatóságokhoz. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság híradása szerint a Dunán és a Lajtán kialakult árhullámok levonulásának nyomon követésében nyújt segítséget az igazgatóság négyfős vízrajzi mérőcsoportja.

– A szolnoki szakemberek szombat délután indultak el Győrújbarát településre, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területére, ahol kezdetben a Lajtán fognak vízhozamot mérni – tudtuk meg. Elindult a szolnoki csapat

Forrás: Kötivízig

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!