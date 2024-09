Legyengült és elhagyja a térséget a Borisz ciklon, amely az elmúlt időszak rendkívüli csapadékmennyiségét hozta. Mindennek hatására óriási árvíz alakult ki, hazánkban a Duna és Lajta mentén van szükség nagymértékű védekezésre.

Árvízvédelem – szavak nélkül

Fotó: Richter-Gál Judit / Forrás: Kötivízig

– A legfrissebb előrejelzés alapján a Duna a hazai szakaszon a harmadfokú árvédelmi szintet meghaladóan tetőzik a legtöbb helyen, a Lajtán a valaha mért legmagasabb vízállást (az LNV-t), a Murán pedig az elsőfok szintjét megközelítő tetőzésekre számítunk – számolt be kedden az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Megtudtuk: Budapesten – a jelenlegi adatok szerint – szombaton valószínű a tetőzés.

Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) folytatja a vízügy védelmi munkálatainak koordinálását, szoros együttműködésben a társszervezetekkel. – Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) területén az állami védvonalakon csaknem 900 szakemberünk dolgozik. Mellettük a Lajtán Mosonmagyaróvárnál, illetve a Dunán Dunaalmásnál és Pilismarótnál a honvédség 1100 fővel segédkezik, de ha szükséges, további több ezer katona tud csatlakozni hozzájuk. A katasztrófavédelem, a rendőrség és a polgári védelem munkatársaival is 24 órában tartjuk a kapcsolatot: a helyszíneken a vízügyes szakemberek a szakmai irányítást végzik, ők pedig a biztonságról és a rendfenntartásról, illetve a még szükséges eszközökről – szivattyúkról, zsákokról, fáklyákról, gumicsizmákról – gondoskodnak – részletezte az OVF.

A büntetés-végrehajtás is készen áll

Az árvízi védekezésben a büntetés-végrehajtás is közreműködik. – A hazai börtönök felkészültek arra, hogy aktívan részt vegyenek az árvízi védekezésben, mint ahogyan ez történt legutóbb, 2013-ban is. Jelenleg kétezer-ötszáz fogvatartott és összesen hétszáz büntetés-végrehajtási dolgozó áll készenlétben – áll a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kommunikációs főosztályának hírportálunk számára is megküldött közleményében. A tájékoztatóból kiderül, a büntetés-végrehajtási szervezet szükség esetén a börtönök falain belül és azokon kívül is közreműködik az érkező dunai árhullám elleni védekezésben.

A bvi-s dolgozók és a feladatra önként jelentkező fogvatartottak országos szinten, így a szolnoki Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben is tettre készen várják, hogy segítsék a védekezést.



– A védelmi feladatokat irányító hatóságok, illetve a védelmi bizottságok felkérésére ötszáz fogvatartottat – akik alacsony biztonsági besorolásúak –, valamint hétszáz bvi-s munkatársat külső helyszínen, az országban bárhol képes a parancsnokság a védekezés munkálatainak elvégzéséhez biztosítani. Ők közvetlenül a gátakon homokzsákok töltésével, pakolásával, míg további kétezer fogvatartott kizárólag a börtön falain belül, a homokzsákok töltésével tudják segíteni a védekezést – közölték az illetékesek.