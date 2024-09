Emberek a gátakon. Napok óta rendszeres a híradás arról, hogy milyen sokan dolgoznak az árvízi védekezésnél. A felnőttek mellett akadnak diákok is, akik segítő jobbot nyújtanak a megáradt folyók mentén. Így egy csapat szolnoki fiatal, akik a Szentendrei-szigeten tevékenykedtek.

Leányok és legények a gáton: a szolnoki pálfysok is segítettek a dunai árvíznél

Fotó: Szolnoki SZC Pálfy/Facebook

A Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum tizenkét tanulója vett részt a Dunán kialakult árvízi helyzet elleni védekezésben. A fiatalok Surányban (Szentendrei-sziget) „vetették be" magukat.

– Diákjaink ma is Surányban teljesítettek szolgálatot az árvízi védekezésben. Már helyi lakosok is csatlakoztak a munkához, így a nap végére már több ezer homokkal töltött zsák állt rendelkezésre – számoltak be az illetékesek az intézmény hivatalos közösségi oldalán, ahol köszönetet is mondtak a diákok és kísérőik munkájáért.