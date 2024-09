Még mindig rengeteg munkát ad az árvíz Nyugat-Magyarországon. Újabb szolnoki csapat indult segíteni.

Megfesztített munka zajlik a nyugat-magyarországi árvizeknél. A kép a a váci Duna parton készült

Fotó: Szinku István / Forrás: FETIVIZIG

Vonul lefelé az árhullám az országban, minden érintett területen folyik a védekezés. Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) szeptember 19-i közleménye szerint tetőzésközeli szinten van a Duna Nagybajcsnál. A legfrissebb adatok alapján a Duna a hazai szakaszon szinte mindenütt a harmadfok szintjét meghaladóan tetőzik majd, Budapesten ez előreláthatólag szombaton várható, szintén a harmadfok feletti vízállással. A Rábán Árpásig fokozat alatti, míg Győrött a harmadfokozatnál magasabb tetőzésre lehet számítani. A Lajta Mosonmagyaróvárnál feltehetőleg pénteken a nap első felében éri el a tetőzést, a valaha mért legmagasabb értéket (LNV) megközelítő vízállással.

Tizenhatan indultak útnak a Jászkunságból az árvízhez

Az árhullámmal veszélyeztetett területek állami védvonalain a vízügyi igazgatóságok végzik a védekezést - ahol szükséges, a társszervek bevonásával. Az önkormányzati védekezéseknél pedig a vízügy szakmai irányításával, a katasztrófavédelem, a honvédség, a rendőrség, a polgárőrség, a büntetés-végrehajtás, illetve számtalan civil önkéntes közreműködésével zajlik a munka.

Amihez a Jászkunságból újabb segítség érkezett. – A Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Védelmi Osztagának további 16 munkatársa indult el szerdán Szolnokról a nyugat-magyarországi árvízi helyszínekre – közölte az igazgatóság. Laczi Zoltán sajtóreferenstől megtudtuk: ezzel 161-re emelkedett a dunai és lajtai védekezésben közreműködő jászkunsági kollégák száma. – A szakemberek többek között Vácon (képünk), Kismaroson, a Margitszigen és a Kvassay-zsilipnél teljesítenek szolgálatot – tette hozzá a szakember.

A jászkunsági vízügyes szakemberek elindultak, hogy segítsenek az árvízi védekezésben

Fotó: Vizi Dávid Béla

Egy buzgárelfogásnál is dolgoztak a szolnoki vízügyesek

És hogy hol dolgoznak a szolnoki vízügyesek? A tájékoztatás szerint a Kötivízig vízrajzi mérőcsoportja csütörtökön a lajtai szükségtározó be- és kivezetése mentén végez vízhozam-méréseket csónakból. Ezekből az adatokból látják a helyi kollégák, hogy mi várható Mosonmagyaróvár térségében a következő napokban.

Közreműködtek egy buzgárelfogásban is, amit egy videón is megörökítettek. Ahogy kiderül: megjelentek az első árvízi jelenségek a Szigetközben. A buzgárelfogásban a Kötivízig, a Fetivízig és a katasztrófavédelem munkatársai működtek közre.