Ember és „vas” várja a parancsot a honvédségnél

A Magyar Honvédség kijelölt állománya is részt vesz az árvíz elleni védekezésben. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán is jelezte, hogy a Magyar Honvédség számos eszközzel vesz részt az árvízvédelemben. Érdeklődésünkre Zölei Anita százados, a Szolnokon települt MH Kiss József Helikopterdandár kommunikációs tisztje elmondta, hogy a szolnoki helyőrség személyi és technikai állománya jelenleg készenléti helyzetben van, ember és „vas” várja a parancsot, miszerint mely területre osztják be őket árvízvédelmi feladatokra.