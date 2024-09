Autómentes nap zárta az Európai Mobilitási Hét programsorozatot Jászberényben. A közös tekerés mellett például baleset-szimulációs bemutató, extrém kerékpáros show, egészséges életmódot népszerűsítő programok és kézműves foglalkozások színesítették a rendezvényt.

Sokan figyelemmel kísérték a jászberényi tűzoltók baleset-szimulációs bemutatóját az Autómentes napon

Fotó: Pesti József

A tudatos, felelős közlekedésre hívta fel a figyelmet a baleset-szimulációs bemutató

Kora délelőtt kicsik és nagyok is nyeregbe pattantak és csatlakoztak a „Gurulj velünk!” elnevezésű kerékpáros felvonuláshoz, mely a Jbike Centertől indult a rendezvény helyszínére, a Bercsényi úti iskolához. Az Autómentes napot Budai Lóránt polgármester nyitotta meg, majd egymást követték a látványos bemutatók. Sokakat vonzott például az extrém kerékpáros bemutató, a Freestyle Football, a tűzoltóság mentési bemutatója. Fókuszba került a mozgás is, ezért mini sportnap egészítette ki a fenntartható közlekedést népszerűsítő kampányt. Az érdeklődők többek pilates, zumba edzésen és gerinctornán vehettek részt. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, trükkös bringák, Kultúrzug, a Csányi Alapítvány kézműves műhelye, a Dream Team kreatív foglalkozásai várták a gyerkőcöket. A rendezvényhez a Vöröskereszt, a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda, a Lehel vezér cserkészcsapat és a rendőrség is csatlakozott. Kihirdették az „Álmodjuk meg együtt Jászberény városát!” című makett pályázat eredményét, melyen minden alkotót győztesként hívtak fel a színpadra.