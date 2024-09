Napokig volt áramszünet a beázott szolnoki panelházban

Mint korábban írtuk, az áramszünet kárvallottjainak megsegítésére az önkormányzat egyszeri krízistámogatás odaítéléséről döntött.

Romhányi Beáta, a polgármesteri hivatal szociális támogatások osztályának vezetője pénteken hírportálunkkal közölte, eddig 20 kérelem érkezett be hozzájuk. Mint mondta, a támogatások 20 és 50 ezer forint között mozognak, de legfeljebb 50 ezer forintot lehet igényelni.

Ehhez a rendkívüli települési támogatás nyomtatványt kell kitölteni, mely a város hivatalos weblapján is megtalálható. Az igénylésnél fel kell tüntetni, hogy hányan laknak az adott lakásban, és igazolni kell, hogy milyen jogcímen. A kérelmeket nyolc napos ügyintézési határidővel bírálják el, a megítélt összeget számlaszámra is lehet kérni, de postán is kiküldik.