Szolnoktól egészen Tiszasülyig futottak és kerékpároztak a versenyzők. A szombaton megrendezett, 19. Bicogó Maraton fontos célja a sport mellett ezúttal is közös élmény, a csapatépítés volt. Na persze, azoknak, akik teljesítették a távot, valószínűleg az is hangsúlyos, hogy hol végeztek. Mutatjuk, mi lett a verseny eredménye.

A 19. Bicogó Maratonon ötvenkettő csapat indult és ért célba

Fotó: Nagy Balazs

Kötött váltás kategóriában

2 fős csapat: 1. Sashegyi Gepárdok, 2. KA-PÁL, 3. Kerge-tök, 4. Kinyúlsz.

4 fős csapat: 1. Kossuth Kosok, 2. Tiszavirág, 3. Dream Team, 4. Futóbolondok, 5. OTP Runners, 6. Trappolák, 7. Kotlászkodó replika.

8 fős csapat: 1. Safety First, 2. Evangélikus Futók, 3. IN TEAM.

Szabad váltás kategória

2 fős csapat: 1. Géendgé G&G, 2. Gyúratósok, 3. PE-ZSÓ, 4. BeZo, 5. Krisz-Krisz Team.

4 fős csapat: 1. Nyolclábúak, 2. Tizedes meg a többiek, 3. 4 60-as, 4. Chrisfit Négyesfogat, 5. Egyesült Állatok, 6. Furcsalád, 7. Olajbörze, 8. Csipet, 9. BicoGirls, 10. NO TOM, 11. Timbe bicogunk, 12. Last Minute, 13. Seishin-Fanatic.

8 fős csapat: 1. Dorongalsói Kombájnosok, 2. Halmi Vale Tudo, 3. Golyó Familia, 4. RMZ Hangár, 5. BI-KA 2, 6. BI-KA 1, 7. Tepertők, 8. Tónus, 9. All for 1, 10. Chrisfit csapat.

9-20 fős csapat: 1. SülyigFutók2024, 2. Viki és a Sakk-Kosok, 3. FERZOL, 4. HDD Botorkálók, 5. Hungaro Blech, 6. Le Bélier, 7. Szolnoki Tankerület Központ, 8. Turbótorpedó, 9. Accell Runland, 10. A Horda.