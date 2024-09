Kellemes hőmérséklet, lenge szellő, napsütés. Nem is kívánhattak jobb időjárást a bicogósok ennél. Egyik-másik versenyzőnek már-már kissé melege volt, de így is mindenki büszkén teljesítette a versenytávot. Ami ezúttal sem volt kevesebb, mint minden évben: Szolnoktól Tiszasülyig 44 kilométert kellett leküzdeni futva és kerékpározva. Sikeresen lezajlott szombaton a 19. Bicogó Maraton.

Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Bicogó Maratont szombaton. A sportversenyt ezúttal csodás idő kísérte

Fotó: Nagy Balázs

Bicogó Maraton: biciklizés, kocogás maratoni távon

Reggel kilenc órakor a kerékpárosok indultak útnak, majd negyedóra elteltével a futók is csapattársaik után eredtek. Így vette kezdetét a 19. Bicogó Maraton. Azt, hogy pontosan mi is ez, talán már nem is kell elmondani. Ha valaki mégsem ismeri ezt a különleges sportot eláruljuk, hogy a bicogás olyan sportág, amely ötvözi a kerékpározást és a futást. A sajátos szabályok miatt a táv könnyebben teljesíthető, a kevésbé edzett és profi felszereléssel nem rendelkező, sportolni vágyók is belevághatnak és sikerélményben lehet részük.

A legfontosabb szabály, hogy eggyel kevesebb kerékpár van, mint ahány fős a csapat, ezért egy versenyzőnek mindig kocognia kell.

A csapat többi tagja követheti a futót kényelmesen kerékpározva, vagy előre pedálozhat a váltás helyéig, ahol pihenhet, lazíthat, szerelhet, azonban minden csapattagnak legalább egy kilométert futnia kell becsület szóra.

Őzek, nyulak, pillangók között bicogtak

A megméretés ezúttal is Szolnokról, a Mester úti körforgalomtól indult. A versenyzők a nyolc szakaszból álló táv, vagyis bő negyvennégy kilométer megtétele után Tiszasülyön a Móra parkban értek célba.

Útjuk során a csodás természet vette őket körbe, így még lélekemelőbb volt a megméretés.

– Láttunk őzeket, nyulakat, madarakat, pillangókat, gyönyörű környezetben sportoltak versenyzőink. Szerencsére komolyabb bajjal sem kellett szembenéznünk, két defektet kellett szerelni, valamint egy biciklis elesett, neki könnyű sérülései lettek. Összességében mindenki épségben ért célba – tudtuk meg Hoffer Károlytól. A verseny ötletgazdája, főszervezője hozzátette: az utolsó csapat is befutott délután három óra előtt. Mindenkit egy tál gulyás étel várt, valamint a fiatalok üdítővel, a nagykorúak pedig sörrel öblíthették le az út porát.