Villámgyorsan eltűnhet a cibakházi sziget

A zátonyt egyébként a gátőrház felől érdemes megközelíteni, jól kitáblázott úton haladhatnak a természetkedvelők. Megéri az alig tízperces fáradozás, mert a Tisza ezer arcát mutatja. Idén a partra is különleges homokpadokat rajzoltak a hullámok, sőt sok kagyló is a felszínre került. A következő napokban, hetekben valószínűleg ismét emelkedni fog a Tisza vízszintje, így vélhetően a szolnoki török kori híd maradványaival és a nemrég ismét előbukkant hajóroncsokkal és együtt a cibaki szigetet is elnyelik a Tisza habjai, most azonban még bárki megcsodálhatja élőben, vagy éppen hírportálunk segítéségével – helyszíni felvételeinken megismerhetik a Cibakháza melletti sziget különleges világát!