– Nem vagyok túlságosan magamutogató, ám ezt a sztorit azért tettem közzé, mert másokat is figyelmeztetni szeretnék, hogy előzzék meg a nagyobb bajt. Szinte észrevétlenül darazsak ezrei, de lehet, hogy tízezrei költöztek be a tizenöt éves nagyfiam szobájának mennyezete fölé – osztotta meg hírportálunkkal rémes történetüket a neves szolnoki táncoktató.

A kamasz fiú szobája fölött vertek tanyát a darazsak – mutatja Győrfi Dalma

Fotó: Mészáros Géza

– Kertes házunk egyik részébe kevesebbet járunk, mint a többi felébe, így nem tudom pontosan, mikor költöztek be a darazsak. Szakemberek szerint néhány hét, de a kolónia méretétől függően akár pár nap alatt is elfoglalhat magának egy helyet a többezres, többtízezres család. Nálunk a ház hátsó fertályánál találtak egy pici rést, vagy lyukat, amelyen keresztül befészkelték magukat. Ott bent pedig kirágták a gipszkarton-szigetelést, de még az üveggyapoton is átrágták magukat – mesélte Dalma.

– Pár napig a fiam nem volt otthon, és amikor hazatért, s belépett a szobájába, hangosan felkiáltott:

Anya, a szobám tele van darázzsal!

Jó, jó, gondoltam magamban, majd elbánok én azokkal a kicsi rovarokkal. Fogtam egy rovarirtó sprayt, és benyitottam a helyiségbe. Ami ott fogadott, ledöbbentett. Darazsak százai tapadtak rá a nagy méretű ablakra, nemhogy kilátni nem lehetett rajta, de sötétbe borította a szobát. Rátermett a fiam, vele együtt azonnal hívtunk méhész-szakértőt és a 112-es segélyhívó-számot, ám közben ráléptem az egyik darázsra, amely megcsípett. Feljajdultam, ezért a diszpécser mentőt is riasztott hozzánk. Kisvártatva mindenki megérkezett – emlékezik vissza a szörnyű napra a táncoktató.

Győrfi Dalma szerint a darazsak a ház külső részén találtak egy lyukadt, melyen keresztül befészkelték magukat az épületbe

Fotó: Mészáros Géza

– A darázsirtó a méreggel telefújta a helyiséget, majd rájuk csukta az ajtót. A rovarok felzaklatva, felajzva igyekeztek eltűnni. A mennyezeti lámpa vezetékén keresztül a plafonon át menekültek felfelé.

Engem a darázscsípés miatt beszállítottak a kórházba. Szívritmus-zavaron lett, de nem tudni, hogy a fullánktól vagy az ijedtségtől.

– Hazaengedtek végül. Másnap mennyezetbontásra került sor, a szakember egy jókora fészket bontott le, illetve további több száz vagy -ezer elhullott és alélt darazsat szedett ki. Lapát számra vittem a szemétbe a rovartetemeket – mondta Dalma, miközben mutatta a kibontott plafont és a mennyezetről lógó lámpa vezetékét.