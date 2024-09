Rangos elismeréssel, a Kézműipar Szolgálatáért díjjal jutalmazta munkatársunk, Daróczi Erzsébet munkásságát az Ipartestületek Országos Szövetsége az idei, Magyar Kézművesség Napja alkalmából tartott rendezvényen, Budapesten.

A díjat dr. Latorcai János, az Országgyűlés alenöke, Németh László az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) elnöke, valamint Pintér Csaba, a SZMTOI elnöke adta át munkatársunknak. Daróczi Erzsébet a díjat az iparosmesterek munkájának színvonalas bemutatása miatt kapta meg

Fotó: Beküldött fotó

Daróczi Erzsébet kollégánk az iparosok munkájáról is szívesen tudósít

Az ünnepélyes eseményen elhangzott, a sajtónyilvánosság, a média rendkívül fontos a kézművesek munkájában, melyet minden évben sajtódíjjal ismernek el.

– Megtiszteltetés volt számomra a díj átvétele, szívből köszönöm azoknak akik felterjesztettek, és érdemesnek találtak erre az elismerésre – nyilatkozta a díj átvétele után kolléganőnk, Daróczi Erzsébet újságíró. Méltatásában elhangzott, munkatársunk az idősebb, de akár a több generációs iparos mestereket és fiaikat, vagy a fiatal szakmunkástanulókat is szívesen mutatja be olvasóinak, emellett képeivel és írásaival tudósít versenyeredményeikről, elismeréseikről is.