Denevér vert tanyát a Tiszapüspöki templom tornyában. Mivel védett állat, az önkormányzat egyeztetéseket kezdeményezett a környezetvédelmi hatósággal.

Denevér költözött a Tiszapüspöki templomba, de nem csak a védett állat, a galambok ürüléke is kárt okoz az épületben – mutatta korábban Bander József polgármester

Fotó: Mészáros János

Költözik a denevér, így nem tehet majd kárt az értékes oltárképben

– A környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy valóban egy denevér fészkelte be magát a torony egyik rejtett zugába. A hatóság felajánlotta a segítségét a denevér szakszerű eltávolításához– tájékoztatott az esetről Bander József polgármester. A védett állat ugyanis előszeretettel rágcsál felbecsülhetetlen értékű festményeket is, ahogy azt az eredeti Szent Márton oltárképpel is tette.

A polgármester elmondta, ettől a probléma, vagyis a festés és a vakolat folyamatos állagromlása még nem oldódna meg, hiszen a legnagyobb bajt a padláson fészkelő galambok ürüléke okozza.

Kizárják a galambokat is, a madarak rongálják leginkább az épületet

– A javaslat az volt, hogy a galambokat a padlásról ki kell zárni úgy, hogy be keríteni azokat a nyílásokat, ahol be tudnak jutni a toronyba. Az egyház beleegyezett ebbe, ahogy a denevér szakszerű eltávolításába is –mondta a településvezető.

Hozzátette, az egyháztól ígéretet kapott arra, hogy az épület és a plébánia állapotán is fokozatosan javítanak majd.