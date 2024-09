– Ott, az oltárképnél látszik, ahogy befúrta magát a denevér, mert a tetejét kirágta. De nem csak ez a jószág okoz gondot, a galambok is– mutatta a helyi katolikus templomban az oltár mögötti, nagyméretű Szent Márton festményt Bander József, Tiszapüspöki polgármestere.

A templomba fészkelő denevér hátulról megrongálta az eredeti, felbecsülhetetlen értékű Szent Márton oltárkép tetejét– mutatta a helyszínen Bander József polgármester

Fotó: Mészáros János

Egyedülálló, eredeti oltárképet tesz tönkre a denevér

Mint elmondta, a felbecsülhetetlen értékű oltárkép tetején egyszer csak megjelent egy folt, így vették észre a betolakodót.

– Ez az eredeti Szent Márton oltárkép, Kunszentmártonban is csak a másolata van, ezért felbecsülhetetlen értékű. A denevér a kupolán át jutott be az épületbe, majd befészkelt az oltárkép háta mögé. De nem csak a denevér, a galambok is nagyon nagy károkat okoznak az épületben az ürülékükkel. Volt egy egyeztetés, a megkérdezett szakemberek szerint ezt úgy lehet humánus módon megoldani, hogy a templomot le kellene sötétíteni, a galambok ugyanis nem szeretik a sötét helyeket, és kirepülnek a fényre. Denevérfogásra egyelőre nem kerül sor... – tárta szét a karját a polgármester. Hozzátette, bár a 255 éves templom egyelőre nem életveszélyes, de alapos külső és belső felújításra szorulna. A freskók és a falak a beázások miatt is folyamatosan rongálódnak. Csakhogy, mivel műemlék épületről van szó, a teljeskörű felújítás milliárdos tételt jelentene. Ilyen esetekben ugyanis már a tervek elkészíttetése is tízmillió forintos költséget jelent.

Nem csak a denevér a probléma, a 255 éves templomnak a galambok és a beázások miatt is folyamatosan romlik az állapota

Fotó: Mészáros János

A templom kupoláját egyébként nemrég felújították, ám az örökségvédelem nem vette át, mert a hatóság szerint nem felelt meg a szabályoknak.

A plébánia állapota is kétségbeejtő, ám a kisebb felújítások is akadályba ütköznek

A templommal szemben található plébánia épületét még a műemlékvédelmi szabályok szigorítása előtt adta át 60 éves használatra a római katolikus egyház Tiszapüspöki önkormányzatának. Jelenleg a Helytörténeti Gyűjtemény és a könyvtár mműködik benne. Csakhogy, mivel műemlék épületről van szó, semmilyen felújítási munkálatot nem lehet végezni az épületen tanulmánytervek és engedélyek nélkül, ezek önmagukban is tízmillió forintba kerülnek.