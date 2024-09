A rangos elismerést a közelmúltban tartott Szent István napi ünnepségen könnyek között, meghatódva vette át Győriné dr. Czeglédi Márta a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. A polgármester a település minden lakójának, kollégáinak és családjának megköszönte a díszpolgári címet. Mint mondta, a polgármester munkája nem egyszemélyes, hanem sokrétű csapatmunka, melyet több ezer helyi díszpolgár segít.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester (jobbra) lett Jászfényszaru új díszpolgára

Fotó: Jászfényszaru facebook oldala

Elismerő szavakkal méltatták a díszpolgár múlhatatlan érdemeit

– Győriné dr. Czeglédi Márta érettségi után Szegeden a József Attila Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. Munka mellett 1982-ben szerzett jogász diplomát, majd 1988-ban jogi szakvizsgát tett. A Kalapgyár Jászfényszarui Gyáregységében 1975 és 1981 között humánpolitikai területen dolgozott, 1982-től Jászfényszaru Nagyközségi Közös Tanács vb-titkára. Győriné dr. Czeglédi Mártát első alkalommal 1990-ben választotta meg Jászfényszaru lakossága a település polgármesterévé, azóta tölti be e tisztséget. 1991-ben választották meg a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnökévé, mely tisztséget 15 éven keresztül látta el – hangzott el a díszpolgár méltatásában.

Az elmúlt több, mint negyven évben múlhatatlan érdemeket szerzett többek között abban, hogy Jászfényszarun és a szomszédos településeken, Pusztamonostoron és Boldogon megvalósult a gázberuházás, a szennyvízberuházás, jelentős útépítések zajlottak, amelyek csak a lakosság részvételével voltak lehetségesek. A polgármester előkészítő munkája nyomán 1993. január 1-től Jászfényszaru városi rangot kapott, amely új utakat nyitott meg a település életében.

Megvalósult többek között:

a teljes telefon-;

ivóvíz és energiaellátottság;

kiépült a gázhálózat;

1998-ban elkészült a Pusztamonostorral közös szennyvíz tisztítómű;

2009-ben Jászfényszarun befejeződött a csatornahálózat teljes kiépítése.

Politikától függetlenül a város és a térség érdekeit helyezi előtérbe

Megtudtuk, hogy munkaszervezése nemcsak az önkormányzati munkában kamatozik, hanem a nagy horderejű fejlesztési munkákban is, például az ipari park létrehozásában, bővítésében és fejlesztésében is. Mára a beépített ipari terület nagysága 123 hektár, ahol a multinacionális cégek mellett számos kis- és közepes hazai, illetve külföldi tulajdonú vállalkozás működik. A helyi gazdaságnak vármegyei, sőt országos szinten is nagy jelentősége van. Méltatásában kiemelték: a városvezető fontosnak tartja, hogy az önkormányzat, az apparátus, az önkormányzat bizottságai, a városi intézmények, a lakosság és a helyi közösségek együttműködését. Azon túl, hogy véleményt kér, javaslatot tesz, részesévé teszi az egyént a település munkájában. Vallja, hogy az emberek csak akkor képesek együttműködni, ha érzik, hogy az őket érintő gazdasági, társadalmi folyamatoknak nem szemlélői, hanem részesei. Ez nemcsak anyagi értelemben, településfejlesztésben, hanem közösség fejlesztésben, a helyi demokrácia megteremtésében is mérhető. Ezt tartja legfontosabb eredménynek. A nyolc ciklus során konstruktív együttműködést alakított ki a társ- és főhatóságokkal, gazdasági egységekkel, vállalkozókkal, szolgáltatókkal, civil és társadalmi szervezetekkel, egyházzal, alapítványokkal és közösségekkel. Kitartó, fáradhatatlan munkájával mindig mindenütt, politikától függetlenül a város és a térség érdekeit helyezi előtérbe - hangsúlyozták a díszpolgári cím átadásakor.