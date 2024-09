1. Különös helyeken rejtegették a drogot: egy lovász és egy szerető is nyakig benne volt

Sikerrel járt a drograzzia Tiszaföldváron és Szolnokon

Egy lovásznál és egy díler szeretőjénél bukkantak nagy mennyiségű kábítószerre a rendőrök. A minapi drograzzia során Szolnokon és Tiszaföldváron számoltak fel egy hálózatot. Hét embert fogtak el és közel 100 millió forintot foglaltak le.

2. Furcsa zajra ébredtek egy jászberényi társasház lakói

Horgászfelszerelésekkel a csomagtartójában bukott le a jászberényi férfi

Szeptember 24-én éjfélkor szokatlan zajra ébredtek az egyik jászberényi társasház lakói. Egy férfit értek tetten, aki több pincét is feltört, majd a lopott holmikkal a kezében beült egy kocsiba és elmenekült. A jászberényi rendőrök pár óra múlva állították meg a keresett járművet, majd a sofőrt és három utasát is előállították.

3. Zárolták az önkormányzat számláját – nem tudják, mi lesz így a településsel

Egyebek mellett emiatt a félkész sportöltöző miatt indult az adósságrendezési eljárás Tiszatenyőn még 2020-ban. A Magyar Államkincstár 20 millió forintot követel vissza az el nem készült beruházás miatt

Bár Tiszatenyőn úgy gondolták, a 2022-ben lezárult adósságrendezési eljárás keretében kifizették a korábbi ciklusban be nem fejezett beruházások miatt keletkezett adósságokat, a Magyar Államkincstár utólag mégis 20 millió forintot követelt a településtől, melyet be is hajtott. Az inkasszó miatt ismét nehéz helyzetbe került a település.

4. Tömegek az orvosi rendelőkben: ezért betegek most nagyon sokan

Dr. Hoksári László szolnoki háziorvos szerint a tömeges megbetegedés oka többféle kórokozó együttes jelenléte lehet.A krónikus betegeknek érdemes elővenni a maszkokat, és hamarosan beadatni az influenza és a tüdőgyulladás elleni vakcinát is

Láz, köhögés, orrfolyás, gyengeség – leginkább ilyen tünetekkel érkeznek a betegek a napokban a vármegye orvosi rendelőibe. A tömeges megbetegedés oka nem csak a covid és a szamárköhögés mostanság, de az ilyenkor szokásos őszi kórokozók is támadnak már.

5. Borzalmas erőszak Jászkiséren: napokig fogolyként tartottak és próbáltak megrontani egy nőt

Két napig a borzalmak házának foglya volt egy püspökladányi nő a Jászságban. A nőt az erőszak Jászkiséren érte, ahol fogolyként tartották, miközben több százezer forinttól fosztották meg, verték és kis híján meg is erőszakolták.