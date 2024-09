A rákócziújfalui polgárőr napon tettek pontot egy baleseti ügy végére. Az eső sem tántorította el a rákócziújfalui őszköszöntővel egybekötött polgárőr napra érkezőket. A faluház környékén az illatok közelebb csábítottak a főzőcsapatokhoz, sőt a meleg tűz mellett szívesen beszélgettek a környékbeli polgárőr egyesületek tagjai is.

Forrás: Szoljon.hu

Közeleg az árvíz: embert próbáló körülmények között dolgoznak a tiszai vízügyesek is. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek Nyugat-Magyarországon. A Dunán és a Lajtán kialakuló rendkívüli árhullám olyan megfeszített munkát igényel, hogy kollégáik megsegítésére az ország minden pontjáról elindultak a vízügyesek. A jászkunsági kollégák is ott vannak már és ők is mindent megtesznek a sikeres árvízi védekezés érdekében.

Hétfőtől megváltozott a szolnoki Ormos Imre park nyitvatartási ideje. Ezentúl reggel 7 és este 19 óra között látogatható a város legnagyobb szabadterületű közösségi tere.

Színészeket toboroz Tiszaderzs. Jelentkezők csatlakozását várja a Pajtaszínházhoz Tiszaderzs.

Rendőrségi razzia: árgus szemekkel figyelik az autósokat a héten az egyenruhások. Rendőrségi razziát tartanak hétfőtől csütörtökig.

Hívatlan utas: fázott, és nem akart elázni, ezért inkább elhajtott más kocsijával a tiszaburai férfi. Nagyot nézett az óvatlan tiszafüredi autótulajdonos, akinek kocsijába hívatlan utas ült be.

Hatvan éves osztálytalálkozót ünnepeltek Abonyban. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola 1964-ben végzett nyolcadikos osztályának tagjai gyűltek össze ismét.

Hóekével rodeóztak a közutasok, jászkunsági siker is született. Nem könnyű a közutasok munkája, a dolgozóknak a járművezetésben is otthon kell lenniük. Nemrégiben egy versenyen mutathatták meg, mennyire felkészültek ebben. Egy jászkunsági szakember is bizonyított a rodeózásban