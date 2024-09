A Szolnokon települt MH Kiss József 86. Helikopterdandár személyi és technikai állománya még mindig „csak” készenléti helyzetben van, ember és „vas” továbbra is várja a parancsot, miszerint mely területre osztják be őket árvízvédelmi feladatokra, ám jelenleg is minden pillanatban fontos feladatuk van a dunai árvíznél.

Forrás: MH Kiss József Helikopterdandár Facebook-oldala

A megáradt Duna mentén, az árvíztől fenyegetett, illetve sújtott területeken több alkalommal is légi felderítést hajtottak végre az MH Kiss József 86. Helikopterdandár forgószárnyasai. Ezek a többcélú, modern helikopterek nappal és éjszaka egyaránt kulcsfontosságú információkkal látják el a katasztrófavédelem és vízügy szakembereit.

Kiemelkedő szerepet vállalnak a dunai árvízi védekezésben

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán több alkalommal is kiposztolta, miszerint a Szolnokon állomásozó H145M és H225M típusú helikopterek kiemelkedő szerepet vállalnak a természeti katasztrófák idején is a mentési és védekezési munkálatokban. A levegőből ugyanis több fontosabb, kritikusabb részlet is látható…