Az elmúlt napokban szinte folyamatosan legyengült, éhes fecskékről lehetett olvasni. Híroldalakon és számos bejegyzésben szóltak erről sokan a közösségi média különböző felületein. Valóban, a hétvégi időjárás nem kedvezett a madaraknak. Hideg szél fújt, folyamatosan esett az eső, így a fecskék csoportosan próbáltak száraz menedéket keresni, így akár több száz fecske is megjelenhet teraszokon, a házak falán, párkányokon. Ráadásul eleséghez is nagyon nehezen jutottak, mivel a repülő rovarok is inaktívak voltak a kedvezőtlen időjárás miatt.

A kedvelt madarainkat, a fecskéket alaposan megviselte az elmúlt napok zord időjárása

Fotó: Tamas Hajdu / Forrás: MSZTE

Nagyon sok madarat ütöttek el az utakon

A talaj közelében, fáradtan repdeső, eleséget kereső fecskék legfőképpen a Balaton környékén jelentettek problémát, ugyanis az autósok nehezen tudták elkerülni, hogy ne üssék el őket. Térségünkben szerencsére nem volt akkora a baj.

– Szolnok környékén nincs akkora gond, mint az ország más pontjain, a legkevesebb csapadék megint nekünk jutott, az is szórványosan érkezett, ezért a szünetekben a nálunk vonuló fecskék tudtak táplálkozni – írta a témával kapcsolatban közösségi oldalán a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület.

Keddre kisütött a nap fecskék feje felett is

Mint az egyesület illetékesei hozzátették: pár napot kibírnak kevés táplálékkal a madarak, a nagyobb gond az átázás és kihűlés.

Szerencsére nem találkoztam nálunk ezzel a jelenséggel, bejelentés is mindössze kettő, épületekben pihenő madarakról érkezett.

– Ennek ellenére biztosan vannak olyan példányok, melyeket negatívan érintett az elmúlt napok időjárása a vármegyénkben is – tették hozzá.

Keddre már sokkal kedvezőbb lett az időjárás a madarak számára. Kisütött a nap, sokkal könnyebben jutottak táplálékhoz az apró költöző madaraink. Olvasónk, Cser Gábor Péter meg is örökített Szolnokon egy fecskecsapatot, amint cikáznak és táplálékot gyűjtenek a Tisza és Zagyva torkolatánál.