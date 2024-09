Szeptemberben a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézménye a felújított épületben kezdhette a tanévet. Ez szép befejezése valami olyannak, ami sokszor sugallt reményvesztettséget, ami el akarta hitetni velünk, hogy mégsem fog sikerülni. Azonban a hit és bizakodás ereje egyre közelebb hozta azt, hogy a tanulók jelentős késéssel, de birtokba vehették az új épületet.

A felújított épületben örömmel kezdték a felső tagozatot az 5. a-sok. A fotón Tóth József főigazgató és Erneszt Antal Pál tagintézmény-vezető

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Ha egyszer a menedzsmenttankönyvekben a beruházások állatorvosi lovára kell példát hozni, szerintem jó eséllyel kaphat helyet ezek között a mi Arany iskolánk építkezése. Átgondolatlan vállalást tevő, tőkeszegény fővállalkozó, ígéreteket szegő alvállalkozók, és volt itt szinte minden, ami mára csak rossz emlékké szelídül: semmibe vett határidők, felelőtlen ígéretek, kárörvendő huhogók éppúgy szegélyezték az épület elkészültét, mint felszámolási eljárás, sok-sok újratervezés, egyeztetés, valamint esetenként képtelen ötletelés a megvalósítás lehetséges módjára vonatkozóan, és sok, eredetileg nem tervezett, de előteremtett pénzügyi forrás. Így most örülünk megújult épületünknek, annak, hogy iskolásaink egy modern, megújult, korszerű környezetben kezdhették meg a tanévet. Itt is köszönjük azokat az emberi erőfeszítéseket, ami ahhoz kellett, hogy szinte az utolsó pillanatra, de megvalósuljon az építkezés – sorolta a főigazgató, akik kiemelte Szilágyi Sándor vállalkozót, aki egykori móriczosként vállalta az indokolatlan kockázatot, koordinálta, összehangolta és megvalósította azt, amit mások elrontottak, vagy szakszerűtlenül alakítottak ki.

A sikerhez kellett a presbitérium is, a tulajdonos önkormányzat és egyházi vezetők támogatása is, de a Hang Kft. közreműködése is, aki több mint két éven át helyet biztosított az aranyosoknak, de a főigazgató megköszönte a szülők, kollégái és a diákok türelmét és támogatását is, hogy vállalták a közel háromesztendős Mikes utcai nehezebb és kevésbé komfortos körülményeket. Ez az új épület azt gondolom, kárpótolja őket – vélte Tóth József.