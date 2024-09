Három-négy hónappal ezelőtt nem gondolta a Kneifel család, hogy ennyire felgyorsulnak az események. A nyár elején még a gyűjtés „gyorsítására” koncentráltak, pár nap múlva pedig már pakolniuk kellett, indultak a nagy kalandra, melyen Ádin végre megkaphatta a gyógyulást jelentő kezelést. Azóta már haza is tértek Dubajból, s a kisfiú állapota a génterápia után látványosan javul.

Ádinnak a tószegi kerékpárüzemben is gyűjtöttek. Ez év elején jártak a jászkunsági településen, akkor még nem tudták, hogy már nyáron megvalósul a génterápia, ami csodát tesz a kisfiúval

Amikor kiderült: csak egy drága kezelés segíthet

Mielőtt azonban mindent elárulnánk, menjünk vissza az időben. Ahogy korábban hírportálunkon is megírtuk: Kneifel Ádin 2020. november 27-én született Debrecenben, a család jelenleg is ott él. A kisfiú hatalmas boldogságot hozott a szülők, Krucsó Anikó és Kneifel Adrián életébe. Ádin egy ideig épp olyan izgő-mozgó fiú volt, mint kortársai. Egy éves kora körül a bölcsődében egyre inkább lemaradásokat vettek észre a mozgásában: a mászásban, ülésben, fordulásban. A gyógytornák, otthoni masszírozások szinte azonnali javulást hoztak, ám amikor korosztályához képest később, tizenöt hónaposan járni kezdett, nagyon instabil volt.

Amikor az étvágya is romlani kezdett, Ádint különféle kivizsgálásokra is elvitte a család. Végül a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában az egyik neurológus vetette fel a Duchenne-szindróma gyanúját, amely 2022 decemberében beigazolódott.

A külföldi génterápia 1,3 milliárd forintba kerül, ezért gyűjtésbe kezdtek.

Lassan gyarapodott az összeg, ám júniusban csoda történt: egy anonimitást kérő jótékony segítő kipótolta a pénzt. A család mérhetetlen hálával a szívében indult Dubajba.

A génterápia után megsokszorozódott Ádin energiája

Július 24-én aztán megkapta a gyógyszert.

– Nagyon hosszú két nap van mögöttünk, elfáradtunk, de az a csoda, hogy itt lehetünk mindent megér. Ádin órákon keresztül nem szállhatott le az ágyról és előtte is hosszú órákat várakoztunk a szobában. Nagyon nehéz lelkileg, amikor sír és mondja, hogy haza akar menni. Az infúzió elindításának pillanata ugyanakkor nagyon megható volt. Én nyomhattam meg a start gombot, majd Ádin megszólalt, hogy szülinapom.

Mit mondhatnék, azt hiszem, ezt a napot valóban a második szülinapjaként ünnepelhetjük a jövőben

– mesélte a követőknek Krucsó Anikó akkor még hullámzó érzelmekkel. A kisfiú édesanyja hozzátette: jól viselte a kezelést Ádin szervezete.

Attól kezdve elkezdődtek a mindennapos vizsgálatok, s a szülők bíztak abban, hogy az eredmények rendben lesznek. Ádin gyógytornára járt, s az édesanya elmondása szerint annyi energiával rendelkezett, hogy az már a gyógytornásznak is feltűnt.

– És olyan sokat nőt amióta itt vagyunk, hogy rá se fogtok ismerni – írta a követőknek Anikó. Büszkén hozzátette: itt mindenki 6 évesnek hiszi, pedig még csak novemberben lesz 4 éves. Nagyon magas, 110 centiméter a fiatalember, akinek, mint kiderült: napról-napra ügyesebb a mozgása.