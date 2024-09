Már pénteken sokakat vonzott a 26. szolnoki Gulyásfesztivál, amely a diákok főzőversenyével kezdődött. Szombaton azután tovább folytatódtak a programok, felnőtt csapatok, családi és baráti társaságok álltak neki a pompás fogások elkészítésének.

Főttek a finomabbnál finomabb ételek

Fotó: Nagy Balázs

Cseh Zsolt Bence, a Tallinka Gyermek Néptáncegyüttes vezetője is fakanalat ragadott. A csapat számára ez az esemény a szereplésről és a közös időtöltésről is szól, ennek jegyében tartottak családi napot.

– Nagyjából százhúszan leszünk majd, így olyan 15-16 kiló húsból készül az ebéd. Az összes többi hozzávaló pedig nagyjából 30 kilót nyom – sorolta a vezető, aki azt is elárulta, klasszikus gulyást készítenek, némi csavarral.

– Mi az alapba belefőzzük a zellert, hogy még jobb íze legyen. Idén először egyébként a versenyre is beneveztük, de egyelőre az a cél, hogy időre végezzük a főzéssel – forlalta össze Cseh Zsolt Bence.

Változatos fogások készültek a főzőhelyeken

A szolnoki Farkas Zoltán csapata már a reggelinek is megadta a módját. Tárcsán sült a szalonna, debrecenivel és egy kis vöröshagymával.

– Ebédre, szakítva a hagyományokkal, nem gulyást, hanem sertéspörköltet készítünk. Tavaly egyébként szarvasból főztünk gulyást. Idén nem versenyzünk, csak „öröm főzünk”, négy kiló lapockából, négy kiló csülökből – mondta Farkas Zoltán.

Néhány főzőhellyel odébb a szintén szolnoki Rimóczi Sándor és baráti társasága készítette a pompásabbnál pompásabb fogásokat és ők bizony nem aprózták el.

– Mi már hat óta itt vagyunk és megállás nélkül serénykedünk. Már rotyog hatvan liter babgulyás, huszonöt liter toros káposzta, nyolc kiló dámszarvaspörkölt és már kisült hatvan darab lángos is– sorolta büszkén Rimóczi Sándor. Hozzátette, tárácsán még két nyulat és tizenöt kiló halat is megsütnek, biztos, amit biztos.

Versenyezni nem szoktak, viszont már a kezdetek óta minden évben itt vannak és mindig együtt főznek.

Akadt olyan csapat is, melynek tagjai messzebbről érkeztek. Ilona Udit Németországban született, ott is él, ám édesapja magyar volt, így a hölgy szívében-lelkében félig magyarnak vallja magát. A gulyást is szereti, német barátaival egy takaros főzőhelyen fogtak neki a munkának.

– Klasszikus recept szerint készül egy kis német fordulattal. Az alapanyagok közül a paradicsom, a sárgarépa a saját kertemből való, a fűszerpaprika pedig bajai – mutatta Ilona. Hozzátette, tavaly csak vendégként volt jelen a fesztiválon, de már akkor eldöntötte, hogy idén versenyezni fog a barátaiból álló csapatával. Főzőhelyükön német italokkal, inyencségekkel is készültek.