„Nincs falu gazdász nélkül” – ezzel a felütéssel adott hírt az Új Néplap 1994-ben arról, hogy a Jászkunságban 46 falugazdászt iktattak be hivatalukba. Ez volt az első beszámoló arról, hogy térségünkben (is) működésbe lépett a most harmincéves falugazdász-hálózat. E hírt – és még jó néhányat – bárki el is olvashatta pénteken a szolnoki vármegyeházán, ahol a jubileum kapcsán tartottak ünnepséget, és amelyre a szervezők összegyűjtötték és kiállították a megyei napilapban az elmúlt években a falugazdászokról megjelent irományokat.

A harmincéves falugazdász-hálózatot és annak tagjai köszöntötték Szolnokon, a vármegyeházán

Fotó: Mészáros János

Hogy mit jelent ez a harminc év, azt Kiss Róbert, a Nemzeti Agárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei igazgatója pontosan tudja. És nem csak jelenlegi tisztsége okán, de azért is, mert a fenti újságcikkek egyikéből még falugazdászként nézett vissza. Beszédében így hitelesen foglalta össze a falugazdász-hálózat elmúlt harminc évét. Mint mondta, ez a három évtized nem volt mentes az átalakulásoktól. A falugazdászok feladatköre „ingázott” a földművelésügyi hivatal és a kamara között, 2014-ben utóbbinál állapodott meg. De küldetésüket, a gazdák információkkal való ellátását minden körülmények között színvonalasan teljesítették. A gazdaszervezetekkel pedig akkor is, most is együtt tudtak működni.

Közelről élte át mindezt Tótáné Lajkó Éva vármegyei főfalugazdász is. Ő a kezdetek óta dolgozik a falugazdász-hálózatban, és mint az ünnepségen hírportálunkkal megosztotta, még az apukája tudatosította benne ennek fontosságát. „Segítsd a gazdákat!” – szólt anno az atyai intelem, és ezt azóta sem feledte.

– A falugazdászok az első perctől kezdve támogatják a gazdákat. Ahogy a technika fejlődött, úgy fejlődtek a falugazdászok is, ehhez sok képzés is kellett. De hogy milyen fontosak a hálózatban dolgozók a gazdálkodóknak, azt jelzi az is, amit máig is mondani szoktam: ha valamit nem tudsz, kérdezd meg a falugazdásztól – mondta el Tótáné Lajkó Éva.

E kérdéseket egyébként ma a vármegye 43 falugazdászának lehet feltenni. Mint az ünnepségen dr. Kállai Mária, Szolnok és környéke országgyűlési képviselője elmondta, a falugazdászok valós csapatot, igazi közösséget alkotnak. Nem az íróasztal mögül, hanem a terepen támogatják a gazdákat, ismerik a gazdák problémáit, szinte családtaggá váltak. Kiemelte, ami harminc évig megszakítás nélkül tud működni, az bizonyosan jó dolog.

A falugazdászok ma már nem csak gazdászok, de tanácsadók is

– mondta el beszédében a vármegyei közgyűlés elnöke. Hubai Imre emlékeztetett a falugazdászoknak a hazai termőföld védelme érdekében végzett munkájára, és annak lehetőségére is, hogy a falugazdászok segíthetnek kiaknázni a vármegyei agrártermelésben még meglévő potenciált.