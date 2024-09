Tagadja bűnösségét A. Tibor. A jászberényi Yakuzák SE volt vezetője folytatólagos kihallgatásán nem ismerte el, hogy akár testi, akár lelki fájdalmat akart volna okozni annak a kisfiúnak, akit felrúgott a szolnoki kalandparkban.

Forrás: Szoljon.hu

Örömhír a korcsolyázás szolnoki szerelmeseinek: idén is állítanak majd fel jégpályát a vármegyeszékhelyen. Nem is akárhol, ebben az évben teljesen új helyen nyílik jégpálya Szolnokon.

Olaszország után az Egyesült Államokban folytatta különleges koncertsorozatát a tiszafüredi származású trombitaművész. Samodai Bence János hírportálunknak beszélt a turnéról, az óceán túlpartján adott koncertekről, a New York-i metróról, és arról, hogyan botlott bele a harlemi utcabál rézfúvós együttesébe.

Megérkezett a csapadék, a hőmérséklet is jelentősen csökkent. Ez egyelőre csupán Nyugat-Magyarország néhány területén volt elegendő a tűzgyújtási tilalom tekintetében. A Jászkunságban egyelőre továbbra is érvényben van a rendelkezés.

Fűthető saját háza, medencéje és tágas kifutója is van a szolnoki Széchenyi lakótelep Morzsijának. A tizenegy éves kutyán nyár derekán hajtottak végre életmentő műtétet. Azóta nem csak az egészsége javul, sorsának alakulása is jobb fordulatot vett.

Árokba sodródott egy személyautó csütörtök reggel az Abádszalókot és Tiszaderzset összekötő, 3216-os úton, a 45-ös kilométerszelvénynél. A balesethez az abádszalóki önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet.

Tízet mutatott a kunszentmártoni buszpályaudvar órája 2022. március 16-án, amikor egy 23 éves férfi sötét szándékkal fordult oda egy 72 éves férfihez. Előbbi egy kunszentmártoni rabló volt, utóbbi annak áldozata, akit nem csupán kifosztott, de bántalmazott is. Az elkövetőt végül a bíróság kilenc év fegyházra ítélte.

A világon sokféle gyűjtő létezik, de egyben megegyeznek: a szenvedélyben. Így van ezzel az abonyi Szebeni Péter is, aki hosszú évek óta nagy rajongója a Ladának, mely sokak szívét megdobogtatja még ma is. Rendőrautóként, taxiként „feldíszített” járgányai jártak már fesztiválokon, eseményeken, filmekben, de a szirénával is felszerelt Lada időnként még az utakon is megfordul.