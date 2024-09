Továbbra is megfeszített munkát kíván a nyugat-magyarországi árvízhelyzet. A Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Védelmi Osztagának további 16 munkatársa indult el szerdán Szolnokról a nyugat-magyarországi árvízi helyszínekre, ezzel 161-re emelkedett a dunai és lajtai védekezésben közreműködő jászkunsági kollégák száma.

Szeptember 19-én csütörtökön délelőtt szokatlanul sok rendőrjármű, illetve népes sokadalom állt a Szolnoki Törvényszék épülete előtt. Most kiderült, miért is szállta meg Szolnok több pontját is a Készenléti Rendőrség.

Az Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelték az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban csütörtök délután. A szervezők szakmai előadásokkal készültek.

A Szolnoki Járási Ügyészség lopás bűntette miatt indítványozta egy 28 éves szolnoki férfi letartóztatását, aki az elmúlt hónapokban 6 millió forint értékben lopott kábeleket vonatokból. Börtönbe kerülhet a vasúti fosztogató...

Kétkerékre pattant a szajoli Tiszavirág Óvoda. A gyerekek nagy izgalommal gyülekeztek feldíszített kerékpárjaikkal, hogy nekivágjanak a kijelölt útvonalnak. Az intézmény három csoportjának (Csipkerózsa, Pillangó és Katica) az óvodásai a hozzájuk csatlakozó szülőkkel, polgármesterrel, alpolgármesterrel és képviselőkkel egy nagy kört tettek meg a település utcáin.

Árokba borult egy személyautó csütörtökön délelőtt a 31-es főút Jászapáti és Jászjákóhalma közötti szakaszán, a 94-es kilométerszelvény közelében. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon a műszaki mentés ideje alatt félpályán haladt a forgalom.

A Duna menti településeken emberfeletti árvízvédelmi munka folyik, melyben a hivatásos szervek mellett önkéntesek is aktívan részt vesznek. Pócs János országgyűlési képviselő és csapata szerdán Pócsmegyeren segítette az árvíz elleni védekezést.

Kiszökött négy ló éjjel az örményesi lovardából, a 4-es főúton haladtak Törökszentmiklós, illetve Szolnok irányába. Egy állatot még éjjel megtaláltak, kettőt reggel Törökszentmiklósnál, egy lovat, Málnát pedig csütörtök délután.