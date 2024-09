A hétvégén a Szolnokon települt és a kiáradt Duna menti településeken készenlétben álló H145M típusú helikopter mentett életet, a gép és személyzete segítségével kimentettek a víz fogságában rekedt súlyos beteg embert, akit a forgószárnyassal kórházba szállítottak. Az illetőt azonnali beavatkozással megműtötték, így megmentették az életét is.

Bár Tiszatenyőn úgy gondolták, a 2022-ben lezárult adósságrendezési eljárás keretében kifizették a korábbi ciklusban be nem fejezett beruházások miatt keletkezett adósságokat, a Magyar Államkincstár utólag mégis 20 millió forintot követelt a településtől, melyet be is hajtott. Az inkasszó miatt ismét nehéz helyzetbe került a település.

Bicikliket foglalt le a rendőrség a közelmúltban, számos kétkerekű várja, hogy tulajdonosai jelentkezzenek. A lopott kerékpárokról képeket is mutatunk.

El kellett napolni a T. P. és társai ellen zajló büntetőügy hétfői tárgyalását. Az alvilági keresztapaként ismert vádlottnak egy jászalsószentgyörgyi eset miatt kell védekeznie a szolnoki bíróságon.