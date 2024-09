A közelmúltban érte komoly baleset Brenyó Ádámot, neki segítenének a véradással.

Számos jászkunsági településen kezdődhetnek felújítási munkák hamarosan. Erre a Magyar Falu Programban elnyert út- és járdaépítési források biztosítanak nekik lehetőségeket.

A kombájn belsejében kapott lángra a kukoricaszár Kenderesnél. A gazda megkezdte az oltást, amit a lánglovagok fejeztek be.

A motortérből indult a tűz, aztán az egész teherautóra átterjedtek a lángok.A sajnálatos eset hétfőn Örményesnél történt.

Pornográf oldalakról, kiskorúakról töltött le képeket egy szolnoki férfi. Éveken át gyűjtötte a fotókat. Az ügyészség most minősített gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat vele szemben.

A Szolnoki Szigligeti Színház egy nagysikerű, hetvenes évekbeli magyar tévéfilm színpadi változatával nyitja meg az új színházi évadot.

Saját nagyapját lopta meg kétszer is egy jászjákóhalmai fiatal. A nyomozók őrizetbe vették.

Napokon át, megfeszített munkával teljesítettek szolgálatot térségünk vízügyesei (is) Nyugat-Magyarországon. A tiszai legények és leányok alaposan kivették részüket a Duna és Lajta mentén, az árvízi védekezésben. A Kötivízig kollégái most hazatértek.

Elképesztő viharok tépázták térségünket tavasszal és nyáron: özönvizek, jégesők, kidőlt fák és megbontott tetők is munkát adtak a katasztrófavédelmi szakembereknek. Cikkünkben összegyűjtöttük a legdurvább jászkunsági viharokat: íme, a legjelentősebb káresemények, melyek az idei viharszezon számlájára írhatók!

Gáspár Ferencet nyár óta nem találják. A rendőrök a lakosság segítségét kérik.

Néhány éve indította szemléletformáló programját a Szolnok Városi Állatotthon, a kezdeményezés azóta is nagy sikerrel fut az iskolákban. Kiemelkedő eredmény, hogy az állatvédelem már a szolnoki óvodákban is megjelenik, ezért is válhatott Szolnok referenciavárossá a témában. Mit is jelent ez konkrétan? A részletekről kedden tartottak sajtótájékoztatót a Szapáry úti Óvodában.