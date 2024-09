Szokottnál és a vártnál jóval korábban kezdődött a munka a tiszazugi földeken. Augusztus végére már be is fejeződött a tiszazugi szőlőszüret. Az egészséges szemeket, fürtöket neveltek idén a tövek. A termést viszont helyenként megtizedelte a fagy.

Forrás: Szoljon.hu

A vízilabda Eurokupa athéni selejtezőjének záró napján a spanyol Tenerife elleni magabiztos győzelemmel szerezte meg a csoportelsőséget a Szolnoki Dózsa Praktiker csapata.

Nem indult könnyen a bajnoki rajt Oliver Vidin együttese számára a Kecskemét ellen. A második negyedtől viszont kezébe vette az irányítást a Szolnoki Olajbányász, és végül hat ponttal megnyerte a szezon első mérkőzését.

Szombaton immár harmadik alkalommal rendezte meg az önkormányzat és a helyi honismereti egyesület az „Egy Marha Jó Nap” elnevezésű programot Kunmadarason. A marhaételek főzőversenyére 20 csapat nevezett, a helyiek mellé érkeztek főzők Tiszacsegéről és Kisújszállásról is.

A nagylexikon vonatkozó fejezete szerint a házi galamb a szirti galamb háziasított változata. A szirti galamb hazánkban nem őshonos, de a házi galamb elvadult alakja, az úgynevezett parlagi galamb elterjedt madár a nagyvárosokban és az agrárterületeken egyaránt. De mit tehetünk, ha már túl sok van belőlük? Cikkünkben erre kerestük a választ.

Idén immár 29. alkalommal szervezte meg támogatók segítségével Jászfelsőszentgyörgy önkormányzata a szüreti felvonulást és bált. A minden év szeptember utolsó szombatján megrendezett esemény a falu legnagyobb érdeklődéssel várt ünnepe, melyre környékbeli településekről is sokan érkeznek.

Már az első félidőben megszerezte a vezetést a Szolnoki MÁV a Monor otthonában, a második játékrészben megtartotta előnyét, így begyűjtötte első sikerét az NB III.-ban Horváth Csaba együttese, ráadásul tette mindezt úgy, hogy nem kapott gólt.

Bár az időjárás hűvösebbre fordult az utóbbi időben, és az eső is gyakran eleredt, sőt, a Dunánál ritkán látott árvíz tombol, nyáron és ősz elején az aszály, a forróság miatt bizony több jászkunsági helyszínen is napokig tartott felszámolni a fellobbant tüzeket. A szolnoki papírbálázó üzemnél például újra és újra izzás keletkezett, így 100(!) órán át tartott a tűzoltók munkája, de máshol is kemény küzdelemre kényszerítették őket a pusztító lángok.