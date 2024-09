Az elmúlt években folyóink többféle arcát is megismerhettük. A forró, száraz időszakok nem egyszer eredményeztek rekordalacsony vízállásokat. A sajnálatos jelenség pozitív hozadéka, hogy régi, különleges dolgok kerültek felszínre, közöttük számos régészeti leletek. Cikkünkben a Tiszán látható látványosságokat gyűjtöttük össze!

Forrás: Szoljon.hu

A vízilabda Eurokupa athéni selejtező tornájának első fordulójában a Szolnoki Dózsa Praktiker kellemes meglepetésre négy gól különbséggel legyőzte a német Spandau csapatát.

A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy elhalasztják szeptember 28-ára meghirdetett XXXIII. Zagyva-Hajta Kerékpáros Teljesítménytúrát. A programot a tervek szerint október 5-én rendezik meg.

Engedelmes ebek bemutatója, látványosan mozgó, szenzoros robotkar, VR-élmények, ritka sáskák és érdekes madárlakok. Ez a számtalan, különféle terület jól megfért egymás mellett a szolnoki campuson rendezett kutatók éjszakáján.

Sindel Mihály művésztanár alkotásaiból nyílt kiállítás a Verseghy Ferenc Könyvtár Művészeti szalonjában. Sajátságos technikával készíti tűzzománc képeit, ékszereit és használati tárgyait. Rajzok és akvarellek is láthatók a szalon falain.

Ugyan a legtöbb programnak nem tett jót a zuhogó eső, még így is maradt olyan esemény, ami a rossz idő ellenére is népszerű volt az idei Tiszai Hal Napja és Sparhelt Fesztivál szombati napján. Ahogy a korábbi években, az idei haltelepítés során is kecsegéket engedtek a Tiszába.

A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület egy nem mindennapi hulladékkupacra bukkant Újszász határában. A szeméthegy változatos lomokból áll, jobb napot látott bútorok, alumínium dobozok, építési törmelék és nagy valószínűséggel veszélyes hulladék is lapul közöttük.

Az idei évben rendhagyó módon a Tiszai Hal Napja keretében, az önkormányzat, a Civil Tanács, illetve a Civil Kerekasztalok szervezésében rendezték meg a Civil Kavalkádot a szolnoki Tisza Parkban. A partneri együttműködésben megvalósuló eseményen rengeteg program várta az érdeklődőket.