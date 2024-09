A ciklus utolsó ülése volt, amelyen egyebek mellett ebrendészeti feladatokról is döntöttek.

Egy lovásznál és egy díler szeretőjénél bukkantak nagy mennyiségű kábítószerre a rendőrök. A minapi drograzzia során Szolnokon és Tiszaföldváron számoltak fel egy hálózatot. Hét embert fogtak el és közel 100 millió forintot foglaltak le.

Traktorbalesethez vonultak a kisújszállási tűzoltók kedden délután. Egy férfi lábán átment a traktor tárcsázó vontatmánya. A sérültért mentőhelikopter érkezett.

Modern fekvőalkalmatosságokkal gazdagodott a Zagyvaparti Idősek Otthona. Az újszászi intézménybe egyenesen Svájból érkeztek a kórházi ágyak.

Az Egyesült Államokban bizonyított a szolnoki Gujka Méhészet egyik közkedvelt méze. Ámorakácmézük kategóriájában a három legjobb, összességében pedig a világ harminc legjobb méze közé került a rendkívül rangos versenyen. Hírportálunk arról kérdezte a tapasztalt méhészt, Gujka Lászlót, hogy miért is különleges ez az aranysárga csoda, a szolnoki ámorméz.

Láz, köhögés, orrfolyás, gyengeség – leginkább ilyen tünetekkel érkeznek a betegek a napokban a vármegye orvosi rendelőibe. A tömeges megbetegedés oka nem csak a covid és a szamárköhögés mostanság, de az ilyenkor szokásos őszi kórokozók is támadnak már.

A Magyar Rendőrség szeptember 16. és 22. között az ország egész területén ellenőrizte a passzív biztonsági eszközök használatát. A ROADPOL Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei akciójában közel 360 esetben tapasztaltak hiányosságot a rendőrök.

Számos település kapott arról értesítést az elmúlt időszakban a Hetényi Géza Kórháztól arról, hogy elmaradnak a szeptemberi, településekre kihelyett tüdőszűrő vizsgálatok. A mobil tüdőszűrés szünetelési ideje alatt a szolnoki rendelőintézetben meghosszabbított időtartamban, reggel 7 és este 19 óra között várják a vizsgálatra érkező betegeket.

Egy autó, két tanú, két gyanúsított, sok lopott holmi, és egy bűnügyi őrizet. Ez a jászberényi rendőrök éjszakai intézkedésének mérlege.

Gőzerővel készül az NHSZ-Szolnoki Olajbányász a szombaton kezdődő NB I.-es bajnoki rajtra. A másfél hónapos felkészülési időszak alatt összesen kilenc edzőmérkőzést játszott a csapat – szükségük is van a játékosoknak a megfelelő erőállapotra, ugyanis idén már a FIBA Európa-kupában is szerepelnek a piros-feketék. A felkészülési időszakról Oliver Vidin vezetőedző és Pallai Tamás, a Szolnoki Olajbányász csapatkapitánya számolt be hírportálunknak.