A horgászati tilalmat feloldják szeptember 28-ára, s aznap máris horgászversenyt rendeznek Tiszasülyön a Gulyagyepi horgásztavon.

A tiszasülyi horgászverseny reggel hétkor kezdődik

Fotó: Illusztráció / Szakonyi Attila / Forrás: MW archív

A település könyvtárában előre is lehet nevezni, de még a helyszínen is lesz erre lehetőség. A szombati verseny résztvevői reggel hat órakor gyülekeznek majd, hét órától pedig már görbülnek is a botok. A verseny délig tart. Az értékelés a kifogott hal súlya alapján történik, az első három helyezettet – felnőttek és gyerekek között is – díjazzák majd. A verseny végén a horgászokat egy tál finom ebéddel várják.