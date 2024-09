Egészség 1 órája

HPV elleni védőoltás: ennyien kaphatják meg az idei tanévben

Legalább félezer nő hal meg évente Magyarországon méhnyakrákban, a rettegett kórt legtöbb esetben a humán papillomavírus okozza. A HPV elleni védőoltás – mely többféle ráktípus kialakulását is megakadályozhatja – ingyen kérhető a hetedikes lányok, és négy éve már a fiúk számára is. Vármegyénkben az idei tanévben közel 2500 gyermeket oltanak be.

Molnár-Révész Erika Molnár-Révész Erika

Míg Szolnokon már 2008 óta, országos szinten 2014-től kaphatják meg az ingyenes HPV elleni védőoltást iskolai kampányoltás keretében azok a lányok, akik betöltötték a 12. életévüket és az általános iskola 7. osztályát a végzik. Mivel a humán papilloma vírus nem csak a lányoknak, a fiúknak is betegséget okozhat, és a fertőzés terjedése szempontjából mindkét nem átoltottsága fontos, 2020 óta a fiúgyermekek szülei is kérhetik az ingyenes vakcinát. Októberben kapják meg a HPV, vagyis humán papillomavírus elleni védőoltás első részoltását a hetedik osztályos tanulók a vármegyénkben is, közel 2500-an

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com Egyre több fiúgyermeket is védetté tesz a HPV elleni védőoltás vármegyénkben Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a 2024/2025-ös tanévben a 7. osztályba járó tanulók közül 2495 gyermek szülei vagy gondviselői igényelték a ingyenes HPV elleni védőoltást gyermekük részére – tudtuk meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától. A számokból kiderül, közel ugyanannyi fiúgyermek kapja meg az oltást, mint lány. Ugyanis 1296 leányt és 1199 fiút oltanak be az idei tanévben. – Az utóbbi tanévekben 71-74 százalék közötti volt az oltottsági arány, mely – tekintettel arra, hogy ez a védőoltás nem kötelező – igen jónak mondható.

Az érintett tanulók részére a HPV elleni védőoltás sorozat első részoltását 2024 októberében, a másodikat pedig 2025 áprilisában adja be az iskola-egészségügyi szolgálat orvosa, a kampányoltás keretében – közölte a főosztály. Többféle súlyos betegség ellen véd a kilenc komponensű HPV elleni védőoltás Mint írták, a vakcinát a felkarba adja be az iskolaorvos. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, két oltásra van szükség 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét adag beadására szükség van. A védőoltás beadása előtt HPV szűrővizsgálat nem szükséges. Mint megtudtuk, az oltóanyag a humán papillomavírus 9 típusa által okozott olyan betegségek ellen nyújt védelmet, mint a méhnyakat, a szeméremtestet vagy hüvelyt, valamint a végbélnyílást érintő rákmegelőző elváltozások és rosszindulatú daganatok, továbbá specifikus HPV típusok által okozott genitális szemölcsök.

