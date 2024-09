Három nyugdíjas hölgy állt a verőfényes napsütésben hétfőn a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ bejáratánál, de nemsokára négyen lettek. Ők: Zanáné, Földiné, Mótáné és Rózsavölgyiné. Az Idősek világnapja szolnoki ünnepségére jöttek, méghozzá jókedvvel.

Gombár Gáborné (balra) és Lászlóné Nagy Ilona munkája érdemeiért elismerést vehetett át az Idősek világnapja szolnoki, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban tartott ünnepségén, 2024. szeptember 30-án

Fotó: Nagy Balázs

– Miért? Mert szeretünk kikapcsolódni, szeretjük a zenét és operett lesz. Ígéretesek az előadók, szóval biztos, hogy jó lesz – mondták mosolyogva. (Nem is kellett csalatkozniuk, fél órával később már együtt tapsolt és énekelt a művházban több száz nyugdíjas).

– Mi az Idősek világnapja lényege? Hogy fontosak vagyunk mi is, és jó, hogy foglalkoznak velünk. Hogy aktívan élünk-e? Persze! Próbálunk formában maradni, az időseknek szóló városi rendezvényekre is mindig elmegyünk, ott vagyunk a szűréseken is – sorolták.

Idősek világnapja Szolnokon: így ünnepelt a város

Azokból pedig nem keveset tart számon Szolnok. Mint az ünnepség megnyitóján Szalay Ferenc polgármester elmondta, mára olyan sokféle szűrőprogramja van a vármegyeszékhelynek, hogy szinte felsorolni sem lehet.

– Nem elég egy nap. Egész évben tisztelet kell, hogy övezze a „régebb óta fiatalokat” – jelentette ki köszöntőjében a városvezető, kiemelve, az idősek tudására, tapasztalatára szükség van.