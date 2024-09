Nehézségek 19 perce

Zárolták az önkormányzat számláját – nem tudják, mi lesz így a településsel

Bár Tiszatenyőn úgy gondolták, a 2022-ben lezárult adósságrendezési eljárás keretében kifizették a korábbi ciklusban be nem fejezett beruházások miatt keletkezett adósságokat, a Magyar Államkincstár utólag mégis 20 millió forintot követelt a településtől, melyet be is hajtott. Az inkasszó miatt ismét nehéz helyzetbe került a település.

Idén júliusban került inkasszó a tiszatenyői önkormányzat főszámlájára. Pedig a településen úgy gondolták, túl vannak azon a nehéz időszakon, ami 2020 és 2022 között jellemezte az önkormányzat működését. A 2014-től 2019-ig tartó ciklusban ugyanis számos beruházás vagy nem fejeződött be, vagy el sem kezdődött, a visszafizetési kötelezettség miatt pedig 300 millió forintos tartozás keletkezett. Emiatt 2020 áprilisában adósságrendezési eljárás indult a településen. Emiatt a félkész sportöltöző miatt került inkasszó júliusban Tiszatenyő számlájára. A 2017-ben indult és el nem készült beruházást Kozák Mária alpolgármester mutatta meg hírportálunknak

Fotó: Mészáros János Az adósságrendezési eljárás lezárult, a követelések nem A be nem fejezett beruházások között szerepelt egy új sportöltöző is, melynek építésére 2016-ban nyújtott be pályázatot, és nyert 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást az önkormányzat. A beruházást 2017 végéig kellett volna befejezni és elszámolni a támogatással, illetve a fel nem használt pénzt vissza kellett volna fizetni a központi költségvetésbe. Az építkezés ugyanis elkezdődött, és 8 millió forintot elköltött rá a helyhatóság, de nem sikerült befejezni, és a támogatás maradék összegét sem utalták vissza, vagyis 12 millió forintot. – Bár a Magyar Államkincstár a 2020-ban indult adósságrendezési eljárás keretében benyújtotta a hitelezői igényt 12 millió forint erejéig, ám ez az összeg nem térült meg. Majd tavaly július 3-án felszólította az önkormányzatot 20 millió forint visszafizetésére. Vagyis, nem ismerte el azt a közel 8 millió forintot sem, mellyel az önkormányzat már elszámolt – tájékoztatott a részletekről Mező József polgármester. Mint elmondta, az önkormányzat jogi érvekkel alátámasztva kérte a követelés törlését az államkincstártól. Az inkasszó megbénítja az önkormányzat működését – Többször kezdeményeztem egyeztetést is az ügyben, ennek ellenére az önkormányzat fő számlájára a Magyar Államkincstár idén július 26-tól inkasszót bocsátott ki. Az inkasszó kibocsátásakor személyes megbeszélést is kezdeményeztem az illetékes államtitkárral, ám a megbeszélés eredménye sajnos nem lett pozitív, közölték, hogy a tartozást vissza kell fizetni, az inkasszó pedig addig marad a számlán, amíg ez nem teljesül – mondta a településvezető.

Az inkasszóval megbénult az önkormányzat működése, mert csak a fő számláról teljesíthetőek a működéshez kapcsolódó kifizetések, mint például a közvilágítás vagy a közüzemi díjak. Ezért az önkormányzat a normatíva mellett, a működéshez szükséges adó és egyéb bevételeket átvezette a fő számlára, melyről így az inkasszó lekerült, mert levonták a követelt összeget. Ám az önkormányzat ezzel teljesen elhasználta a rendelkezésre álló forrást, mely a normatíva mellett a működéshez, a kötelező feladatok ellátásához kellene. Most a válaszokra várnak, addig marad a bizonytalanság – Az önkormányzat júniusban keresetet nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz, hogy állapítsa meg azt, hogy az adóságrendezési eljárásba bevitt követelés megszűnt, és az önkormányzatot visszafizetési kötelezettség nem terheli. Jelenleg ennek eredményére várunk, és próbáljuk működtetni a települést. Emellett a minisztérium javaslatára rendkívüli önkormányzati támogatásra is benyújtottuk a kérelmünket 13.5 millió forint értékben. Jelenleg ezeknek az eredményére várunk – tette hozzá a polgármester.

