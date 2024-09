– A Jászsági Gazdasági Napok keretében idén első alkalommal együtt rendezzük meg a Jászsági Szakmaválasztó Kiállítást és a Jász-Expót szeptember 20. és 22. között Jászberényben. A Bercsényi Sportcsarnokban közösen mutatkoznak be a Jászság vállalkozásai és a továbbképző intézmények. A szakmai kiállítások köré fesztivált is szervezünk, mely vonzó szórakoztató és családi programokat ígér – kezdte Budai Lóránt polgármester. A XII. Jász-Expo és Fesztivál minden korosztálynak tartalmas programokat kínál.

A Jász-Expo és Fesztivál, valamint a Jászsági Szakmaválasztó Kiállítás programjairól tartottak sajtótájékoztatót szerdán a jászberényi városházán. Képünkön (balról jobbra): Tamás Zoltán, Zsemberi Zoltán, Szabó János, Budai Lóránt, Hábenciusné Balla Andrea és Gál-Dobos Beáta

Fotó: Illés Anita

A XII. Jász-Expo és Fesztivál minden programeleme ingyenes lesz

A rendezvény egyebek mellett lehetőséget biztosít a résztevő vállalkozásoknak az üzleti kapcsolatok kiépítésére, újításaik bemutatására, termékeik, szolgáltatásaik értékesítésére. Emellett a térség oktatási intézményei interaktív módon mutathatják be az aktuális képzési kínálatokat, pályaorientációs szakemberek segítenek a diákoknak a megfelelő szakma kiválasztásában. Szabó János, a szervező Novico Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a rendezvény minden programelemét ingyenesen, belépőjegy nélkül lehet majd látogatni. Hozzátette: mintegy ötven kiállítót, köztük cégeket, vállalkozásokat, oktatási intézményeket várnak az expóra. Ebben az évben Lajosmizse város lesz a rendezvény díszvendége, gasztronómiai különlegességekkel és kulturális programmal mutatkoznak be. A kiállítás szeptember 20-án, pénteken 8 órától 19 óráig, szombaton 9 óra és 19 óra között, vasárnap pedig 9 órától 15 óráig várja az érdeklődőket.

Diákokat és szülőket is várnak a háromnapos szakmaválasztó kiállításra

Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatója hangsúlyozta, hogy a szakmaválasztó kiállítás óriási segítséget ad a pályaválasztás előtt álló általános iskolások számára. Közel hétszáz diákot várnak a rendezvényre. A nyolcadik osztályosok pénteken szervezett formában vesznek részt a programon. Szombaton és vasárnap a szülők is megismerhetik azokat a szakmákat, amelyekre a legnagyobb szükség van a munkaerő-piacon. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is megjelenik a kiállításon, ezért a 12. osztályos diákok részvételére is számítanak a szervezők. Tamás Zoltán, a Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola igazgatója többek között arról beszélt, hogy az általuk kínált szakmákat interaktív módon mutatják be a fiataloknak, akik az ösztöndíj lehetőségekről is tájékozódhatnak. Az intézmény látványos szabadtéri gasztronómiai bemutatóval is készül.