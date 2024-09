Jubileumi ünnep volt az idei, huszadik alkalommal adták át a területi Prima díjakat. Idén 20. alkalommal rendezte meg a Területi Prima Díjátadó Gálát a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezete. A Szigligeti Színházban hétfő este tartott ünnepélyes eseményen a Prima díjak mellett számos elismerést adtak át a vármegye kiválóságainak.

Forrás: Szoljon.hu

Felküzdöttük magunkat: országos szinten hetedik helyen a Jászkunság gazdasága. „A Jászkunság gazdasági szereplőinek napjainkban még inkább egyik céljuk kell legyen, hogy rugalmasan alkalmazkodjanak a folyamatosan változó világpiaci helyzethez” – foglalta össze köszöntő- és megnyitó beszédének mondandóját dr. Sziráki András. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kedden a Debreceni Egyetem Szolnok Campusában megtartott szakképzési workshop szakmai fórumán szólalt fel.

Tiszai vízügyesek is közreműködtek a határlezárásban. Továbbra is megfeszített munkát kíván a Dunán és Lajtán levonuló árhullám elleni védekezés. Az odavezényelt tiszai vízügyesek is teszik a dolgukat.

Elkötötték az autót, egész éjjel furikáztak és elköltötték a lopott pénzt. Nem gondolták a jászárokszállási autótulajdonosok, hogy könnyelmű tettüknek következménye lesz. A járművükben hagyták az indítókulcsot, így nem volt nehéz dolga a tolvajnak, aki ellopta az autókat. Az elkövető, kiderült, más bűncselekménynek is részese volt. Őrizetbe vették.

Monstre rendezvényre készül Szolnok: két kiemelt városi napot tartanak meg együtt a hétvégén. Idén összevonták Szolnok két kiemelt rendezvényét, a Tiszaligeti Napokat és a Családi Egészségnapot. A rendezvényre már most több ezren jelentkeztek, de még lehet és érdemes is csatlakozni, mivel a programkínálat színesebb, mint korábban bármikor

Közel harminc uszálynyi hulladékkal kevert uszadéktól szabadították meg a Tisza-tavat. Tisztább lett a Tisza-tó. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kiskörei szakaszmérnöksége a vízlépcső felvizéről a nyár eleje óta eddig 27 uszálynyi kommunális hulladékkal kevert uszadéktól szabadította meg a Tisza-tavat, illetve a Tiszát.