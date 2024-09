A természet ajándéka. Így nevezte a Szolnoki ZöldErő ez év elején a szolnoki Széchenyi Parkerdő közepén található Nedves-réti befagyott vízfelületet, és a csoport örömmel invitálta a korcsolyázást szerető természetkedvelőket a területre. Két hétvégén százak vették birtokba az alkalmi jégpályát, kicsik és nagyok, korcsolyázók és csúszkálók nagy örömmel mozogtak, és mókáztak ott szinte reggeltől napnyugtáig. Benépesült a hely. Most újra a jégpálya miatt fordultak a szolnokiakhoz.

Év elején természetes jégen, novembertől épített jégpályán lehet jégkorongozni, korcsolyázni. A jégpálya építése kapcsán sokan aggódnak a terület háborítatlansága miatt

Fotó: Kiss János / Forrás: MW archív

A Zagyva-gát mellett épülhet a szolnoki jégpálya

– A sors fintora, hogy most is egy parkerdei jégpálya kialakításáról számolunk be és beszélgetünk, ennek azonban nagyon nem örülünk – tette közzé a minap a szervezet.

– Mint bizonyára többen hallottátok, egy szolnoki utánpótlást nevelő jégkorong sportegyesület bejelentette, hogy a parkerdő északi részén, a Kaán Károly utca végén a Zagyva töltés alatti üres telken fog jégpályát építeni. A hír hallatán bizonyára sokan örülnek, végre jégpálya épülhet Szolnokon, de gondoljuk át, milyen környezeti terheléssel fog ez járni – hívták fel a figyelmet a csoport illetékesei a szervezet közösségi oldalán.

Nemrégiben hírportálunkon is beszámoltunk minderről. A kezdeményező Szolnok Orcas Hockey SE illetékeseitől megtudtuk: előreláthatólag november közepe-vége körül nyit majd a pálya, és egészen a tavasz beálltáig lehet majd használni.

– A pályát elsősorban az egyesületben sportolók használják majd. De mellettük iskolák, más egyesületetek, szervezetek és a helyiek is jégre mehetnek majd, időpont-egyeztetés és megbeszélés alapján – nyilatkozták az illetékesek.