Teherszállító Tiszaörs belterületén. Nyomvályús utakon

Fotó: Rózsa Róbert

Elérte eredeti szándékát a súlykorlátozás?

Az éremnek persze ezúttal is van másik oldala. Azt a súlykorlátozást ideiglenesen elszenvedők is elismerik, hogy az M4-es elkészülte a térség, így az ő érdekük is. A tiltás elrendelésekor a Magyar Közút is azzal indokolta a döntést, hogy meg kell védeni az érintett térség mellékútjait, ha már nemrég felújították azokat. Minderről az érintett önkormányzatok, a közlekedési hatóság, a rendőrség és a közút együttesen határoztak. Utóbbi cég anno azt közölte, az intézkedés hatását folyamatosan nyomon követik, szükség esetén módosításokat vezetnek be a minél gördülékenyebb közlekedés fenntartása érdekében.

Pozitív változásról számolt be a súlykorlátozás kapcsán Tiszaszentimre polgármestere. Koczúrné Tóth Ibolya elmondta, amikor megtárgyalták a kérdést, a 34-es utat jelölték ki teherforgalomra.

A súlykorlátozás Tiszaszentimre szempontjából eredményes, a település kamionforgalma enyhült, így meg tudják őrizni közútjaik állapotát.

– Az útjainkat most újították fel. Ezt fel is fedezték a fuvarozók. És értjük, miért szeretnék használni azokat. De ha nem lépünk közbe, széttúrják a frissen felújított utakat – fejtette ki a településvezető, hozzátéve tapasztalatai szerint a rendőrség is számon kéri az új szabályok betartását.

Kamion halad el elektromos négykerekű robogó mellett Tiszaörsön. Veszélyes találkozások a 34-esen?

Fotó: Rózsa Róbert

Érdeklődtünk az ügyben a Magyar Közút Zrt.-nél. A társaság hírportálunkkal azt közölte, a súlykorlátozással a megnövekedett tranzit teherforgalmat szerették volna visszaterelni a mellékutakról a főutakra.

Az elmúlt évtizedben a térség mellékútjai jelentős részben megújultak, azonban ezek a mellékutakat az építésük idején jóval kisebb teherforgalomra méretezték.

– A súlykorlátozással társaságunk a közlekedési hatóság, a rendőrség az érintett önkormányzatokkal közösen többek között ezen útszakaszok állapotának megőrzését is célul tűzte ki – fejtették ki.