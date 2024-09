Van mire büszkének lenni Tiszaszőlősön a közfoglalkoztatás terén, és ezt a település ezúttal magasabb szinten be is mutatja. Bár Tiszaszőlős eddig is résztvevője volt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közfoglalkoztatási kiállításnak, korábban saját standot nem állítottak ki. Az idei lesz az első alkalom, hogy ezt is megteszik.

Tiszaszőlős hirdetőtáblája is a helyi asztalosműhelyből került ki. Mint Anginé Szőnyi Eszter polgármester elmondta, büszkék közfoglalkoztatási programjukra, amelyet az idei közfoglalkoztatási kiállításon immár standon mutatnak be

Fotó: Rózsa Róbert

– Példaértékű közfoglalkoztatási program zajlik Tiszaszőlősön, amit szeretnénk még jobban bemutatni – mondta el hírportálunknak Anginé Szőnyi Eszter, a település polgármestere. A program részeként foglalkoznak zöldségtermesztéssel – különösen sikeres fűszerpaprika-termesztésük –, emellett foglalkoznak térkő-, szegélykő- és mederlapgyártással is. Emellett van egy asztalosüzemük, amely ráadásul a maga számára termeli ki az alapanyagot téli elfoglaltság gyanánt – sorolta a településvezető.

– Ennek a munkának a gyümölcseit visszük el a kiállításra – mondta a polgármester, hozzátéve, tapasztalatai szerint a falubeliek maguk is jobban megbecsülik azt, amiről tudják, hogy a településükön készült.